Эстония выделит 50 000 евро на нужды сирийских беженцев

«Сирийский кризис - один из крупнейших гуманитарных и миграционных кризисов в мире. Война принесла крупные волны беженцев - по данным ЕС, в соседних странах находятся 5,6 млн беженцев, а в Сирии - более 6 млн внутренних беженцев», - сказал на конференции директор отдела Ближнего Востока и Африки МИДа Андрес Унга.

МИД выделит Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 30 000 евро на оказание сирийским беженцам жизненно важной помощи. УВКБ предоставляет сирийским беженцам помощь наличными на покупку продуктов питания и лекарств и помогает им плитами, отоплением, обогревом палаток, термоодеялами и зимней одеждой. Оно также улучшает доступ к услугам образования и здравоохранения, чистой воде и санитарным системам.

Эстония также выделит ЮНИСЕФ 20 000 евро. ЮНИСЕФ оказывает несовершеннолетним сирийским беженцам срочную гуманитарную помощь и занимается также более долгосрочными потребностями. В фокусе - помощь наличными, вовлечение не учащихся в школе детей в образовательную систему, доступ к водопроводным и санитарным услугам и качественным медицине и услугам питания. Также предлагаются услуги жертвам гендерного или сексуального насилия.