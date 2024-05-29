Вернувшаяся из Украины активистка Евгения Чирикова: Путин вынуждает несогласных с тиранией брать в руки оружие

А мы говорим: Россия есть, и Россия - это не вы, а те люди, которые воюют с путинским режимом, в том числе и с оружием в руках. И на этом форуме в основном были вопросы поддержки российских добровольцев из РДК, Сибирского батальона, и других.

На первом форуме, который прошел в Киеве, было много военных. А сейчас мероприятия были намного шире, было много волонтеров, которые помогают украинским беженцам, были правозащитники.

- В резолюции форума было много слов поддержки Украине, но практически ничего не сказано о контрибуциях. Вы думаете, еще рано об этом говорить?

- Вы знаете, мне кажется, это само собой разумеется. Это даже не обсуждается. Мне кажется, это надо включить. Потому что путинская Россия совершила такие преступления против человечности. Не знаю, как это правильно назвать в терминологии, но то, что компенсация должна быть, это несомненно.

Россия, если она стремится в свободный мир, должна вести себя точно так же, как и Германия, которая выплачивала репарации. Так же и Россия должна это сделать.

Оргкомитет второго форума российской оппозиции в Украине. Фото: Личный архив Евгении Чириковой

- Интересный список участников был у вас. Марат Гельман, например, это фигура, которая неоднозначно воспринимается в Украине.