«Что за ерунда творится на дорогах? У нас что, законы изменились? Почему эти любители крутить педали стали чаще ездить по дорогам в несколько рядов, мешая движению транспорта?» - возмутился проживающий в Таллинне читатель Rus.Postimees Святослав.
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«У нас что, законы изменились?»: житель Таллинна возмущен манерой езды велосипедистов
По словам читателя, в этом году на дорогах страны стало непривычно много велосипедистов, которые зачастую сильно мешают движению транспорта, а на замечания реагируют агрессией.