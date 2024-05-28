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«У нас что, законы изменились?»: житель Таллинна возмущен манерой езды велосипедистов

Дмитрий Рая
, pепортер
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Велосипедисты. Иллюстративный снимок.
Велосипедисты. Иллюстративный снимок. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

«Что за ерунда творится на дорогах? У нас что, законы изменились? Почему эти любители крутить педали стали чаще ездить по дорогам в несколько рядов, мешая движению транспорта?» - возмутился проживающий в Таллинне читатель Rus.Postimees Святослав.

По словам читателя, в этом году на дорогах страны стало непривычно много велосипедистов, которые зачастую сильно мешают движению транспорта, а на замечания реагируют агрессией.

«Ехал недавно по Ярвевана (Ярвевана-теэ - прим.) и внезапно посреди дороги возникли велосипедики. Иным словом я их обозвать не могу, так как эти ребята в трико неспешно катили в три ряда. На сигналы машин никак не реагировали. Поскольку был час пик, в правой полосе стала образовываться большая колонна, а обогнать по левой было почти невозможно из-за нескончаемого потока машин. Когда мне удалось перестроиться, то через открытое окно я призвал этих спортсменов соблюдать закон, а мне в ответ в грубой форме рявкнули, что мне самому не помешает освежить в памяти ЗоДД», - рассказал он.

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