Столкновения с дикими животными причинили клиентам страховой компании ущерб на сумму более 500 000 евро

По словам руководителя отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тыниса Тохвера, риск столкновения с животными в Эстонии существует круглый год, поскольку в зависимости от вида гон у диких животных протекает с июля по январь. Именно весной в движении появляется много молодых, неопытных животных, которым свойственно выбегать на шоссе, но и забредать в населенные пункты и ​​города. Недавно Департамент транспорта также предупредил, что наступившая теплая погода побуждает животных больше передвигаться.

«Этой зимой и весной было много повреждений от столкновений с дикими животными, и мы хотели бы предупредить водителей, что эта опасность не исчезает и летом. Самым большим ущербом, который понес клиент Salva этой зимой от столкновения с диким животным, было столкновение с лосем, ущерб от которого составил почти 20 000 евро», - прокомментировал Тынис Тохвер.

Больше всего столкновений с дикими животными произошло на Сааремаа, в Тартумаа и Харьюмаа. Более половины инцидентов произошли в сумерках после захода солнца или рано утром перед восходом. Чаще всего перед автомобилями выбегают дикие козы, но нередки и столкновения с лосями, зайцами и кабанами. Время от времени на дорогу выбегает и мелкая дичь, такая как бобры, барсуки или енотовидные собаки. Были также столкновения с козлом и даже совой.