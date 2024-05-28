В течение зимне-весеннего сезона клиенты Salva сообщили о том, что сталкивались с диким животным более 230 раз, а предполагаемый ущерб составил более 500 000 евро. Больше всего столкновений с дикими животными зафиксировано на Сааремаа, в Тартумаа и Харьюмаа, причем наиболее частой причиной несчастных случаев были косули.
Столкновения с дикими животными причинили клиентам страховой компании ущерб на сумму более 500 000 евро
По словам руководителя отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тыниса Тохвера, риск столкновения с животными в Эстонии существует круглый год, поскольку в зависимости от вида гон у диких животных протекает с июля по январь. Именно весной в движении появляется много молодых, неопытных животных, которым свойственно выбегать на шоссе, но и забредать в населенные пункты и города. Недавно Департамент транспорта также предупредил, что наступившая теплая погода побуждает животных больше передвигаться.
«Этой зимой и весной было много повреждений от столкновений с дикими животными, и мы хотели бы предупредить водителей, что эта опасность не исчезает и летом. Самым большим ущербом, который понес клиент Salva этой зимой от столкновения с диким животным, было столкновение с лосем, ущерб от которого составил почти 20 000 евро», - прокомментировал Тынис Тохвер.
Больше всего столкновений с дикими животными произошло на Сааремаа, в Тартумаа и Харьюмаа. Более половины инцидентов произошли в сумерках после захода солнца или рано утром перед восходом. Чаще всего перед автомобилями выбегают дикие козы, но нередки и столкновения с лосями, зайцами и кабанами. Время от времени на дорогу выбегает и мелкая дичь, такая как бобры, барсуки или енотовидные собаки. Были также столкновения с козлом и даже совой.
Столкновения с животными в основном происходят на шоссе и лесных дорогах, но все чаще животные встречаются и в городских условиях. Именно это произошло с одним из клиентов Salva, который столкнулся с косулей посреди города, когда направлялся со своей семьей в торговый центр Rocca al Mare.
«Помимо обычного каско, мы видим, что все большую популярность среди автомобилистов набирает страхование каско от наезда на диких животных, которое компенсирует убытки от наезда как мелкой, так и крупной дичи на сумму до 5000 евро. Средняя сумма ущерба при страховании от наезда на диких животных составляет чуть менее 2000 евро, поскольку стоимость поврежденного транспортного средства, как правило, ниже, чем при обычном страховании», - пояснил Тохвер.
Число людей, заключающих страхование Salva от наезда на диких животных, в последние несколько лет имеет устойчивую тенденцию роста, и по мере того, как люди становятся все более осведомленными, мы прогнозируем, что этот рост будет продолжаться. «Я определенно рекомендую рассмотреть возможность страхования каско от наезда на животных тем, кто водит старый автомобиль, возраст которого не позволяет использовать стандартный страховой полис каско, или владелец которого не хочет заключать договор обычного каско», - добавил Тохвер.
Что нужно делать и знать, чтобы избежать столкновения с диким животным:
- Не занимайтесь посторонними делами за рулем.
- Следуйте предупреждающим знакам, установленным на переходах для диких животных, они установлены не просто так.
- Если вы видите дикое животное, перебегающее дорогу, включите аварийную сигнализацию, когда останавливаетесь, чтобы предупредить других участников дорожного движения.
- Если вы видите дикое животное на дороге или на обочине дороги, не подавайте сигнал. Замедлитесь или остановитесь. В сумерках можно помигать фарами.
- Не начинайте двигаться, пока животное не вернется в лес, и убедитесь, что за ним через дорогу не следуют его сородичи.
- Дикие животные более активны в сумерках и в ночное время - в эти часы будьте особенно внимательны на дороге.
Если столкновение с диким животным все же произошло:
- Остановитесь, включите аварийную сигнализацию и наденьте жилет безопасности при выходе из автомобиля.
- Если в результате аварии есть пострадавшие, сообщите об этом по номеру службы экстренной помощи 112.
- О мертвом или раненом животном сообщите на горячую линию 1247 (бесплатно).
Источник: Департамент транспорта, RMK.