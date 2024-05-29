Особая зона на границе с «ДНР» и «ЛНР», маркер дезинтеграции Украины и удар по РЛС «Воронеж-М». Обзор событий в Украине

Захваченный Украиной российский танк. Фото: Kay Nietfeld

Еще более стигматизированной категорией украинцев, чем русскоязычные, являются соотечественники, которые выехали за границу. С ними готовы взаимодействовать 79%. То есть, каждый пятый житель в Украине не хочет иметь с ними никаких контактов.

Много это или мало? Возьмем за модель рабочий коллектив из 20 человек. «Каждых пятых» в нем - четыре человека. Как вы думаете, сможет коллектив работать эффективно, если 16 человек откажутся взаимодействовать с этими четырьмя, а эти четыре, из чувства обиды, будут саботировать остальных 16 своих коллег?

Этот пример можно отнести и к украинцам, которые оказались под оккупацией после 24 февраля 2022 года. С ними готовы общаться - 81% опрошенных; 13% - «нет» и «скорее нет». Не определились - 6%.

С этническими русскими гражданами Украины - «да» и «скорее да» - 66%. Как видим, треть украинцев определяет готовность к взаимодействию не по человеческим качествам, а по национальному признаку. Даже если это касается граждан Украины.

Данные этого опроса говорят о том, что политика национализма в полиэтническом государстве, взятая Украиной за основу в последние годы, ведет к дезинтеграции общества и создает почву для конфликтов внутри страны. Политики, направленной на единство нации и ориентированной на ценности, а не на внешние признаки украинства, в государстве нет. А это создает массу возможностей для России, которая со времен Богдана Хмельницкого использует внутриукраинские распри в своих целях.

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