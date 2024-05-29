Российские власти отгораживаются от «новых регионов» границей и санитарной зоной, с жителями оккупированных территорий Донбасса «готовы» и «скорее готовы» взаимодействовать только 23%, дрон украинской разведки атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М». Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Особая зона на границе с «ДНР» и «ЛНР», маркер дезинтеграции Украины и удар по РЛС «Воронеж-М». Обзор событий в Украине
В начале минувшей недели СМИ оккупированного Донецка рапортовали о «завершении модернизации КПП Весело-Вознесенка на административной границе ДНР и Ростовской области». Его «пропускная способность… увеличена до 15 тысяч автомобилей в сутки», - сообщали местные пропагандисты. Эта новость вызывала немало ехидства в социальных сетях жителей Донбасса, поскольку само существование КПП внутри одного государства, между «равными» «субъектами РФ» не очень вяжется с заявлениями о воссоединении.
Но еще больше народ удивило решение губернатора, соседней с Донбассом, Ростовской области. Василий Голубев издал указ о создании в своем регионе пятикилометровой особой зоны на границе с «ДНР» и «ЛНР».
Резервация
«В пятикилометровой зоне, примыкающей к границе, установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение там возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находиться без предварительного - за 12 часов - уведомления пограничного управления», - проинформировали местных жителей СМИ оккупированной части Донбасса.
Целью такого шага ростовчан называлось предотвращение «проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона».
Любопытно, кого имеет ввиду ростовский губернатор под террористами и экстремистами? Если такой указ появился именно сейчас, а не два года назад, например, то он является реакцией на какие-то актуальные изменения ситуации. А что изменилось на Донбассе в последние годы? Линия фронта, то есть украинские «террористы» и «экстремисты» стали дальше от Ростовской области. Зато на оккупированные территории приехало много российских военных, наемников различных ЧВК, среднеазиатских гастарбайтеров и просто жителей северных российских регионов, переселяющихся к морю.
Похоже, именно они стали для России той угрозой, которая потребовала создания, по сути, санитарной зоны между так называемыми ДНР/ЛНР и Россией.
Автору не удалось найти свежих данных по количеству преступлений в РФ, связанных с использованием оружия или его незаконным оборотом. Но достаточно показательными являются итоговые данные за первый год войны, 2022-й, которые в январе 2023 опубликовало российский ТАСС. «Количество преступлений в России с использование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в прошлом году выросло на треть по сравнению с позапрошлым годом», - написало агентство, ссылаясь на статистику МВД РФ.
«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием огнестрельного и газового оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, за 12 месяцев 2022 года выросло на 671,4% в Курской области, в Белгородской области (прирост на 290,5%) и Москве (прирост на 276,2%)», уточнило российское государственное агентство.
Любопытный момент: после такого резкого роста уже в октябре прошлого года, по итогам девяти месяцев, российский МВД заявил о резком падении числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. «Это самый низкий показатель за последние пять лет, следует из материалов статистики МВД», - писал все тот же ТАСС. Однако, почему-то буквально за три дня до этой оптимистичной новости Путин проводил специальное совещание с Совбезом России, посвященное оружию, нелегально поставляющемуся в Россию с Украины. Наверное, если бы статистика действительно была положительной, хозяин Кремля вряд ли бы собирал по такому поводу Совбез. А сейчас ситуация, видимо, еще больше «улучшилась», если глава Ростовского региона вынужден пойти на создание санитарной зоны на границе с так называемыми новыми регионами.
Разломы нации
Однако, к сожалению, жители оккупированного Донбасса становятся изгоями не только для россиян.
Исследовательское агентство InfoSаpiens по заказу Национальной платформы стойкости и единства провело социологическое исследование. Один из вопросов касался готовности респондентов взаимодействовать с разными социальными группами. Результаты очень тревожные.
Так, с жителями оккупированных территорий Донбасса «готовы» и «скорее готовы» взаимодействовать только 23%. 72% - «нет» и «скорее нет». Это самый низкий показатель, меньшая готовность к взаимодействию - только с россиянами.
Даже жители соагрессора, Беларуси, по социальной дистанции ближе (27% готовы взаимодействовать, 69% - нет), чем граждане Украины, проживающие под оккупацией с 2014 года.
Отсюда вопрос: кого мы тогда собираемся освобождать? И зачем? И что будет после освобождения тех, с кем мы не хотим даже взаимодействовать? Вопрос не праздный, потому что он определяет для Украины цели этой войны и соразмерность этим целям цены, которую платит украинский народ.
Кстати, в Украине существует целое Министерство реинтеграции оккупированных территорий. Судя по этим цифрам, оно может идти на фронт, в полном составе. При таких показателях нужно говорить уже не о реинтеграции оккупированных территорий, а о необходимости интеграции всей Украины.
Любопытно, что к жителям оккупированного Крыма отношение почему-то получше, хотя картина тоже провальная - готовы сотрудничать и взаимодействовать с ними - 48%; «нет» и «скорее нет» - 44%.
Интересно, что с жителями ЕС готовность взаимодействовать выше, чем со своими же, но русскоязычными согражданами. Иметь дела с иностранцами готовы 87% опрошенных. А с русскоязычными украинцами - 82%.
Еще более стигматизированной категорией украинцев, чем русскоязычные, являются соотечественники, которые выехали за границу. С ними готовы взаимодействовать 79%. То есть, каждый пятый житель в Украине не хочет иметь с ними никаких контактов.
Много это или мало? Возьмем за модель рабочий коллектив из 20 человек. «Каждых пятых» в нем - четыре человека. Как вы думаете, сможет коллектив работать эффективно, если 16 человек откажутся взаимодействовать с этими четырьмя, а эти четыре, из чувства обиды, будут саботировать остальных 16 своих коллег?
Этот пример можно отнести и к украинцам, которые оказались под оккупацией после 24 февраля 2022 года. С ними готовы общаться - 81% опрошенных; 13% - «нет» и «скорее нет». Не определились - 6%.
С этническими русскими гражданами Украины - «да» и «скорее да» - 66%. Как видим, треть украинцев определяет готовность к взаимодействию не по человеческим качествам, а по национальному признаку. Даже если это касается граждан Украины.
Данные этого опроса говорят о том, что политика национализма в полиэтническом государстве, взятая Украиной за основу в последние годы, ведет к дезинтеграции общества и создает почву для конфликтов внутри страны. Политики, направленной на единство нации и ориентированной на ценности, а не на внешние признаки украинства, в государстве нет. А это создает массу возможностей для России, которая со времен Богдана Хмельницкого использует внутриукраинские распри в своих целях.
Загоризонтная станция
Но не всегда увеличение дистанции - это плохо. Особенно, если речь идет об оружии.
Украинская военная разведка сообщила, что 26 мая ее БПЛА атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж М», расположенную в Орске Оренбургской области РФ. Это за 1800 км от украинской границы. В прошлый раз наибольшая дальность атаки дроном была по объекту в Башкортостане - на 140 километров ближе. То есть рекорд.
Но в данном случае интересно даже не расстояние, а сама цель. Вернее, цель украинской разведки в ее атаке. Дело в том, что «Воронеж М» является составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения баллистических и крылатых ракет на расстоянии до 6000 км.
Интересно, что 23 мая атаке украинского дрона подверглась еще одна радиолокационная станция этого семейства - «Воронеж ДМ», расположенная в поселке Глубокий Краснодарского края. То есть, можно говорить о системном уничтожении Украиной российских средств обнаружения баллистических и крылатых ракет.
Но ведь у Украины нет собственных баллистических и крылатых ракет (кроме противокорабельной ракеты «Нептун» - до 300 км). Тогда для чего Киев уничтожает российские средства их обнаружения?
Вероятно, дискуссия вокруг предоставления западными партнерами права ВСУ бить их оружием по военным объектам в России все же имеет положительную для Киева динамику.
Ну, либо украинские оружейники вышли на новый этап развития. В любом случае, возможность превентивного поражения военных объектов на территории страны-агрессора, способна серьезно повлиять на ослабление военного потенциала России. А чем она слабее, тем меньшую опасность представляет для мира.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.