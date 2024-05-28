Большая часть затрат на цифровую рекламу уходит за пределы Эстонии

Согласно рапорту Европейской ассоциации цифровой рекламы и маркетинга IAB Europe AdEx Benchmark, в 2023 году в Европе объем затрат на цифровую рекламу вырос на 11,1 процента до 96,9 млрд евро. В Эстонии он вырос на 10,1 процента и на 10,8 млн евро по сравнению с предыдущим годом. В Литве рост составил 8,7 процента, а в Латвии семь процентов. Общий объем затрат на цифровую рекламу в Балтии составил в прошлом году около 420 млн евро.