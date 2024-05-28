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Большая часть затрат на цифровую рекламу уходит за пределы Эстонии

BNS rus.postimees.ee
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Цифровая реклама. Фото носит иллюстративный характер.
Цифровая реклама. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Holger Langmaier / Pixabay

Объем затрат на цифровую рекламу на эстонском рынке рекламы вырос в 2023 году на 10,8 млн евро, всего 32 процента этой суммы в прошлом году отразились в выручке эстонских организаций, а львиная доля - 68 процентов - перешли к международным технологическим гигантам, сообщается в новом рапорте о рекламных затратах цифровых медиа IAB Europe AdEx Benchmark.

Согласно рапорту Европейской ассоциации цифровой рекламы и маркетинга IAB Europe AdEx Benchmark, в 2023 году в Европе объем затрат на цифровую рекламу вырос на 11,1 процента до 96,9 млрд евро. В Эстонии он вырос на 10,1 процента и на 10,8 млн евро по сравнению с предыдущим годом. В Литве рост составил 8,7 процента, а в Латвии семь процентов. Общий объем затрат на цифровую рекламу в Балтии составил в прошлом году около 420 млн евро.

IAB Europe AdEx Benchmark - крупнейший общеевропейский рапорт о рекламных затратах в области цифровых медиа, который ежегодно анализирует рекламные затраты на душу населения в 29 европейских странах. Второй год подряд он включает и данные по Балтийским странам.

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