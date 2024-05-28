В прошлом году число рожденных детей и удельный коэффициент рождаемости упали в Эстонии до самого низкого уровня за столетие, о чем свидетельствуют данные информационной системы случаев беременности, опубликованные Институтом развития здоровья (TAI).
Институт развития здоровья: рождаемость в Эстонии упала до рекордно низкого уровня
Перевод: Павел Соболев
В 2023 году в Эстонии родилось 10 769 детей, что на 802 меньше, чем в предыдущем году.
Всего в прошлом году в Эстонии родила 10 631 женщина, что на 765 меньше, чем в 2022 году. В 10 495 случаях рождался один ребенок, в 135 случаях рождались близнецы, в одном случае рождались четверня. В прошлом году тройни не родились. Доля рождения близнцеов составила 1,3 процента от всех родов.
Из всех родивших в прошлом году в Эстонии женщин страной проживания у 10 622 женщин была Эстония, страной проживания еще у девяти женщин была зарубежная страна. Было 513 преждевременных родов, т.е. со сроком беременности менее 37 недель, из них 137 родов - со сроком беременности менее 34 недель. Преждевременные роды составили 4,8 процента всех родов.
Число рождений на 1000 женщин детородного возраста, то есть 15-49 лет, составило 36,5, что снизилось по сравнению с предыдущим годом: в 2022 году соответствующий показатель составил 40,2. Мальчиков рождалось несколько больше, чем девочек - 51 и 49 процентов соответственно. 30 детей родились мертвыми, что составило 0,3 процента от всех родившихся. Средний вес детей, родившихся в 2023 году, составил 3518 граммов, а средний рост при рождении - 51 сантиметр. С 1992 по 2023 год средний вес новорожденных при рождении увеличился на 83 грамма: в 1992 году он составлял 3435 граммов, а в 2023 году - 3518 граммов.
В родильных домах 12 учреждений здравоохранения родился 10 701 ребенок, из них 8 061 ребенок - в учреждениях здравоохранения, оказывающих услугу помощи при родах на высшем этапе.
7762 женщины родили естественным путем. Произведено 603 родов с применением вакуума и щипцов, выполнено 2266 кесаревых сечений, из них 700 - плановые. Доля кесарева сечения составила 21,3 процента.
Средний возраст рожающих женщин постоянно увеличивался с 1992 года. В период с 1992 по 2023 год средний возраст матерей, впервые родивших ребенка, увеличился на семь лет, а средний возраст матерей, рожающих повторно, увеличился на пять лет.
Если в 1992 году средний возраст рожающей впервые и рожающей повторно матери составлял 22,7 и 28,3 года соответственно, то в прошлом году - 29,5 и 33,3 года соответственно. С 1992 года число рождений больше всего выросло среди женщин старше 35 лет и снизилось среди возрастных групп в диапазоне 20–24 лет и младше 20 лет. Больше всего детей родилось у женщин в возрасте 30-34 лет. Больше всего детей в прошлом году родилось в Харьюмаа, где было 5355 рождений.