Президент Финляндии в Рийгикогу: в России не скоро придет к власти либеральная демократия

В своей речи Стубб процитировал президента Леннарта Мери, который сказал, что и малое государство может повлиять на ход истории, по меньшей мере, оно несомненно должно попытаться это сделать, а также - что никто в мире не будет заботиться о малом государстве, если государство само четко не заявит, чего оно хочет. «Я считаю, что определяя свою роль в мире, Эстония и Финляндия должны исходить именно из его слов. Малые народы должны добиться, чтобы их голос был услышан. Но важнее всего то, что теперь мы используем свой голос наряду с союзниками и партнерами в Европе, Европейском союзе и НАТО. Важно, что мы поддерживаем друг друга, храним друг друга и защищаем друг друга», - сказал президент Финляндии.