Выступая перед Рийгикогу в понедельник, президент Финляндии Александр Стубб сказал, что малые народы должны добиваться, чтобы их голос был услышан, и использовать его совместно с союзниками и партнерами в Европейском союзе и НАТО.
Президент Финляндии в Рийгикогу: в России не скоро придет к власти либеральная демократия
В своем выступлении Стубб сказал, что был крайне рад вступлению Эстонии как в ЕС, так и в еврозону, и не менее рад и даже испытал небольшую зависть, когда Эстония присоединилась к НАТО, передала BNS во вторник пресс-служба Рийгикогу.
«За несколько лет независимости вы интегрировались в западные институты сильнее, чем Финляндия, и, в действительности, любая другая Северная страна. Разумеется, это была хорошая новость для региона Балтийского моря в целом, но в особенности - с точки зрения безопасности Финляндии. В течение этих 20 лет ваше членство в НАТО обеспечивало защиту и нам. В то же время, наша сильная и независимая оборона обеспечивала стабильность в нашем регионе», - сказал Стубб и добавил, что Финляндии повезло, что Эстония является ее соседом.
По словам президента, во время холодной войны Финляндия сохраняла нейтралитет не по причине свободной воли или идеологии, а из необходимости. «У нас не было выбора. Когда выбор появился, мы немедленно вступили в ЕС. И когда не оставалось иного выбора, мы стали членом НАТО. Лучше поздно, чем никогда. И вы можете быть уверенными, что мы внесем свой вклад в качестве члена альянса. Мы понимаем свои обязанности в качестве государства-члена НАТО, которое, помимо собственной границы, разделяет с Россией и границу НАТО, - сказал Стубб, по словам которого оборонная способность Финляндии укрепляет и северо-западную часть Европы. - Наряду с нашей комплексной концепцией безопасности, она (оборонная способность) продолжает обеспечивать укрепление НАТО в регионе Балтийского моря. И мы делаем это вместе с Эстонией», - добавил президент Финляндии.
Стубб отметил, что последовавшая за холодной войной эпоха завершилась и мировые политический порядок, баланс и динамика меняются. По его словам, агрессивная война России в Украине бросает тень на безопасность Европы и новый железный занавес разделил Европу надвое.
Говоря о России, Стубб сказал, что их основной сценарий опирается на три факта: во-первых, в течение ближайших нескольких лет Россия продолжит укреплять свои вооруженные силы и достигнет уровня, предшествующего нападению на Украину. «Во-вторых, ничто не указывает на то, что Россия поменяет свою внешнюю политику, опирающуюся на агрессию и расширение, на мирное сосуществование. В-третьих, в России не скоро придет к власти либеральная демократия. Учитывая это, мы должны сделать все, чтобы Украина победила в этой войне. Одновременно мы должны продолжать обеспечивать сильный потенциал обороны и сдерживания НАТО», - отметил Стубб.
По словам президента Финляндии, новой нормальностью является то, что Россия продолжает вести агрессивную войну в Украине, параллельно с этим запускает различные гибридные операции и пытается устрашить и дестабилизировать все государства ЕС и НАТО. «Мы видим это в Европе из недели в неделю. Лучшая реакция - сохранять спокойствие и сдержанность или, как я бы сказал, реагировать в стиле Эстонии и Финляндии. Наилучший способ избежать усугубления ситуации - готовиться. И именно это мы и делаем», - сказал президент и добавил, что в краткосрочной перспективе мы должны продолжить предоставлять финансовую и военную помощь Украине; в среднесрочной - помочь Украине достичь справедливого мира; в долгосрочной - обеспечить, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО.
В своей речи Стубб процитировал президента Леннарта Мери, который сказал, что и малое государство может повлиять на ход истории, по меньшей мере, оно несомненно должно попытаться это сделать, а также - что никто в мире не будет заботиться о малом государстве, если государство само четко не заявит, чего оно хочет. «Я считаю, что определяя свою роль в мире, Эстония и Финляндия должны исходить именно из его слов. Малые народы должны добиться, чтобы их голос был услышан. Но важнее всего то, что теперь мы используем свой голос наряду с союзниками и партнерами в Европе, Европейском союзе и НАТО. Важно, что мы поддерживаем друг друга, храним друг друга и защищаем друг друга», - сказал президент Финляндии.
Стубб пребывает в Эстонии с официальным государственным визитом, который продлится до среды, по приглашению президента Алара Кариса. Помимо Таллинна, Стубб также посетит Тарту. Основными темами визита являются отношения Эстонии и Финляндии, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессивная война России в Украине и поддержка Украины.