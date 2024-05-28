ФОТО Французская звезда биатлона пережила кровавое падение

Перевод: Павел Соболев

Готовясь к новому биатлонному сезону, Симон пережила болезненное падение во время тренировки. Он потеряла контроль над велосипедом и повредила руку. Француженка опубликовала в соцсети фотографию с кровоточащими ранами на руке.

«Когда ты думашь, что ты мастер соревноваться, но на самом деле явно не на нужном уровне», - написала она в социальных сетях.

Жюлья Симон после болезненного падения. Фото: Instagram/Julia Simon

Жюлья Симон является большой надеждой французской сборной в предстоящем сезоне, как в Кубке мира, так и на мировом первенстве, которое пройдет в Швейцарии. Новый биатлонный сезон стартует 30 ноября этапом Кубка мира в финском Контиолахти.