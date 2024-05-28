Бывший вице-мэр Андрей Канте станет директором Таллиннской Тынисмяэской реальной школы

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании утвердила бывшего вице-мэра по вопросам образования Андрея Канте новым руководителем Таллиннской Тынисмяэской реальной школы.

Таллиннский департамент образования начал поиск нового директора школы, поскольку нынешний директор Нина Сытник уходит на пенсию в конце этого учебного года.

Канте стал вице-мэром прошлой весной, когда предыдущий вице-мэр по образованию Вадим Белобровцев был избран членом Рийгикогу. Он покинул пост вице-мэра в связи со свержением предыдущей городской власти.

Канте и раньше работал директором школы: с 2017 года он был директором Ласнамяэской гимназии, а с 2019 года руководил Ласнамяэской русской гимназией.

Став вице-мэром, Канте считал переход на эстоноязычное образование своей самой главной задачей.