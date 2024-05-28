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Глава МИД России Лавров, как и президент Эстонии, хочет увидеть Путина на коленях (1)

rus.postimees.ee
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Сергей Лавров смотрит на то, как Путин сидит на стуле. Не на коленях, но на пятой точке.
Сергей Лавров смотрит на то, как Путин сидит на стуле. Не на коленях, но на пятой точке. Фото: EPA / Scanpix

Министр иностранных дел РФ тоже хочет посмотреть, как Владимир Путин встает на колени. Сергей Лавров прокомментировал слова Алара Кариса. Хочет ли глава МИД России увидеть, как Путин будет с колен вставать, не сообщается.

Интервью президента Эстонии финскому изданию Yle, где Алар Карис в том числе сказал об условиях мирных переговоров по Украине в виде России и Путина на коленях, продолжает будоражить умы подчиненных президента РФ.

«Было бы забавно посмотреть, как это будет делаться», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров российскому пропагандисту Павлу Зарубину, который напомнил главе внешнеполитического ведомства Кремля о словах Алара Кариса.

Сергей Лавров наблюдает, как президент Франции Эмманюэль Макрон помогает Путину переместиться из вертикального положения немного пониже.
Сергей Лавров наблюдает, как президент Франции Эмманюэль Макрон помогает Путину переместиться из вертикального положения немного пониже. Фото: Reuters / Scanpix

Лавров добавил, что по этой теме ранее уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Добавить нечего», - прервал Лавров сам себя.

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«Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени. А как это? Пусть покажет», - написала Захарова утром 27 мая.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине», - сказал президент Эстонии в интервью финским журналистам.

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На крепкую связь слов «Россия» и «колени» в свое время обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин.

«Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство», - заявил Ельцин 10 июля 1991 года при вступлении в должность первого президента РСФСР.

Тема нашла свое отражение и в искусстве. Так, например, певица Жанна Бичевская, которая в позднем СССР была в том числе известна своими версиями песен Булата Окуджавы, в 2001 году выпустила пластинку «Мы - русские».

«Ведут нас ко Христу дороги узкие. Мы знаем смерть, гонения и плен. Мы - русские, мы - русские, мы – русские. Мы все равно поднимемся с колен…», - поется в одноименной заглавной песне.

В свою очередь петербургская рок-группа НОМ обыгрывала этот же сюжет в небольшой видеозарисовке, где текст песни Бичевской в образе нетрезвого патриота, стоя на коленях в ванной, напевает солист группы Иван Турист.

В начале 2023 года в интернете широко обсуждалась фотография на которой якобы запечатлена сцена, когда Путин стоит на коленях перед председателем КНР Си Цзиньпином.

Немецкое издание DW утверждало, что картинка является подделкой и при свидетелях Путин на коленях перед председателем Китайской народной республики не стоял.

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