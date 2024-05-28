Интервью президента Эстонии финскому изданию Yle, где Алар Карис в том числе сказал об условиях мирных переговоров по Украине в виде России и Путина на коленях, продолжает будоражить умы подчиненных президента РФ.

«Было бы забавно посмотреть, как это будет делаться», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров российскому пропагандисту Павлу Зарубину, который напомнил главе внешнеполитического ведомства Кремля о словах Алара Кариса.

Сергей Лавров наблюдает, как президент Франции Эмманюэль Макрон помогает Путину переместиться из вертикального положения немного пониже. Фото: Reuters / Scanpix

Лавров добавил, что по этой теме ранее уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Добавить нечего», - прервал Лавров сам себя.

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«Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени. А как это? Пусть покажет», - написала Захарова утром 27 мая.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине», - сказал президент Эстонии в интервью финским журналистам.

На крепкую связь слов «Россия» и «колени» в свое время обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин.

«Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство», - заявил Ельцин 10 июля 1991 года при вступлении в должность первого президента РСФСР.