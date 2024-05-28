Министр иностранных дел РФ тоже хочет посмотреть, как Владимир Путин встает на колени. Сергей Лавров прокомментировал слова Алара Кариса. Хочет ли глава МИД России увидеть, как Путин будет с колен вставать, не сообщается.
Интервью президента Эстонии финскому изданию Yle, где Алар Карис в том числе сказал об условиях мирных переговоров по Украине в виде России и Путина на коленях, продолжает будоражить умы подчиненных президента РФ.
«Было бы забавно посмотреть, как это будет делаться», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров российскому пропагандисту Павлу Зарубину, который напомнил главе внешнеполитического ведомства Кремля о словах Алара Кариса.
Лавров добавил, что по этой теме ранее уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Добавить нечего», - прервал Лавров сам себя.
«Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени. А как это? Пусть покажет», - написала Захарова утром 27 мая.
«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине», - сказал президент Эстонии в интервью финским журналистам.
На крепкую связь слов «Россия» и «колени» в свое время обратил внимание первый президент РФ Борис Ельцин.
«Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство», - заявил Ельцин 10 июля 1991 года при вступлении в должность первого президента РСФСР.
Тема нашла свое отражение и в искусстве. Так, например, певица Жанна Бичевская, которая в позднем СССР была в том числе известна своими версиями песен Булата Окуджавы, в 2001 году выпустила пластинку «Мы - русские».
«Ведут нас ко Христу дороги узкие. Мы знаем смерть, гонения и плен. Мы - русские, мы - русские, мы – русские. Мы все равно поднимемся с колен…», - поется в одноименной заглавной песне.
В свою очередь петербургская рок-группа НОМ обыгрывала этот же сюжет в небольшой видеозарисовке, где текст песни Бичевской в образе нетрезвого патриота, стоя на коленях в ванной, напевает солист группы Иван Турист.
В начале 2023 года в интернете широко обсуждалась фотография на которой якобы запечатлена сцена, когда Путин стоит на коленях перед председателем КНР Си Цзиньпином.
Преклонил ли Путин колени перед Си? Фактчекинг DW https://t.co/BA1M4Hg9LK pic.twitter.com/YcOvrks5yy— DW на русском (@dw_russian) March 23, 2023
Немецкое издание DW утверждало, что картинка является подделкой и при свидетелях Путин на коленях перед председателем Китайской народной республики не стоял.