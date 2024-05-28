Покупка дачи: предложения, состояние, цены и перспективы

Перед покупкой дачи – тщательная проверка истории

Сультс подчеркнул, что при покупке старой дачи необходимо выяснить, как устроена канализация и водоснабжение. «У нас в Эстонии много садоводческих товариществ, в которых бытовая вода доступна только в теплую погоду, а на зимний период водоснабжение отключается. Если водоснабжение местное, то есть на участке есть собственная скважина или колодец, важно проверить, соответствует ли качество воды стандартам питьевой воды. Кроме того, важно выяснить, как работает система, обеспечивающая поступление воды из колодца в помещение, нужно ли и как часто нужно опорожнять канализационный резервуар или септик, а также какие работы по обслуживанию необходимы для поддержания системы водоснабжения и канализации в рабочем состоянии. Ситуация, когда сточные воды просто впитываются в землю, к сожалению, все еще достаточно распространена, хотя это совершенно неприемлемо с точки зрения сохранения окружающей среды».