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Расследованием квартирного скандала Калле Лаанета занялась полиция

BNS
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Калле Лаанет.
Калле Лаанет. Фото: Tairo Lutter

Центральная криминальная полиция в сотрудничестве с прокуратурой по экономическим преступлениям и коррупции перевело дело о проступке, возбужденное против бывшего министра юстиции Калле Лаанета в связи с квартирным скандалом, в уголовное производство.

Окружной прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселль сообщил, что в ходе сбора доказательств по данному делу были выявлены признаки возможного преступления.

«Поскольку правоохранительные органы обязаны собирать доказательства по тому виду производства, на который указывают доказательства, Центральная криминальная полиция совместно с прокуратурой 19 апреля переквалифицировала производство по проступку в уголовное производство», - сказал Петерселль.

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