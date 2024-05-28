Центральная криминальная полиция в сотрудничестве с прокуратурой по экономическим преступлениям и коррупции перевело дело о проступке, возбужденное против бывшего министра юстиции Калле Лаанета в связи с квартирным скандалом, в уголовное производство.
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Расследованием квартирного скандала Калле Лаанета занялась полиция
Окружной прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселль сообщил, что в ходе сбора доказательств по данному делу были выявлены признаки возможного преступления.