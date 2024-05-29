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«Заказываешь молоко, а привозят стиральный порошок»: клиент Barbora обратил внимание на странную аномалию

Дмитрий Рая
, pепортер
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Магазин Maxima XXX.
Магазин Maxima XXX. Фото: Limon

В разгар пандемии коронавируса жители Эстонии открыли для себя возможность заказа продуктов питания на дом. Несмотря на то, что данная услуга имеет множество преимуществ, есть у нее и некоторые недостатки.

«Я не считают себя кем-то вроде человека старой закалки, но к покупке продуктов в интернете всегда относился скептически. И дело не в том, что у меня много свободного времени для походов по магазинам. Просто у меня никогда не было доверия к этим людям, наполняющим товарами пакеты с заказами из интернет-магазина», - говорит читатель Rus.Postimees Максим.

По словам Максима, ближе всего к его дому располагается большой магазин Maxima, где он покупает большую часть продуктов питания. И вот однажды ему попалась на глаза реклама Barbora, где говорилось что-то про бесплатную доставку.

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