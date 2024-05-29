«Заказываешь молоко, а привозят стиральный порошок»: клиент Barbora обратил внимание на странную аномалию

«Я не считают себя кем-то вроде человека старой закалки, но к покупке продуктов в интернете всегда относился скептически. И дело не в том, что у меня много свободного времени для походов по магазинам. Просто у меня никогда не было доверия к этим людям, наполняющим товарами пакеты с заказами из интернет-магазина», - говорит читатель Rus.Postimees Максим.