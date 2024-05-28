КОЛОНКА POSTIMEES У правительства нет желания тянуть государственный воз в одном направлении

Политик, находящийся у власти, должен учитывать, что его срок правления может выпасть на кризисное время, и он должен быть готов принимать трудные решения. Нынешняя правящая коалиция пришла к власти во время продолжающейся войны в Украине, следовательно, необходимость принятия трудных решений не должна быть неожиданностью для политиков правящей партии.
Но нет. Принятие дополнительного бюджета напоминает какой-то фарс народного театра. Премьер-министр Кая Каллас заявляет, что ей приходится бегать за коалиционными партнерами для переговоров, а те говорят обратное. Вспоминается известная басня о лебеде, щуке и раке, которые пытались тянуть воз, но он не могли сдвинуться с места, потому что тянули его в разные стороны. Сейчас с государственным возом то же самое - все три стороны тянут его в разных направлениях.
Postimees пишет, что при бюджете в 17 миллиардов идет спор, например, о том, как сократить шесть миллионов евро из расходной части бюджета Министерства внутренних дел. Ясно лишь то, что такое решение политическое и требует согласия от всех сторон.
Однако политическая воля и желание тянуть государственный воз вместе и в одном направлении - это то, чего сейчас нет. Такая неспособность договориться резко контрастирует, например, с кризисными годами конца нулевых. Так, в первом квартале 2009 года экономический спад составил 15,1 процента, в первом квартале 2024 года - 2,1 процента. Тем не менее, тогдашняя коалиция смогла выйти из кризиса и вывести эстонскую экономику на путь роста.