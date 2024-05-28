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КОЛОНКА POSTIMEES У правительства нет желания тянуть государственный воз в одном направлении

rus.postimees.ee
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Карикатура дня.
Карикатура дня. иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • Правительство должно понимать необходимость принятия трудных решений
  • Принятие дополнительного бюджета напоминает фарс народного театра
  • В настоящее время отсутствует желание тянуть государственный воз в одном направлении

Неспособность правящей коалиции договориться о необходимых сокращениях для составления дополнительного бюджета вызывает вопрос, действительно ли эти люди лучшие кандидаты для управления нашей страной?

Политик, находящийся у власти, должен учитывать, что его срок правления может выпасть на кризисное время, и он должен быть готов принимать трудные решения. Нынешняя правящая коалиция пришла к власти во время продолжающейся войны в Украине, следовательно, необходимость принятия трудных решений не должна быть неожиданностью для политиков правящей партии.

Но нет. Принятие дополнительного бюджета напоминает какой-то фарс народного театра. Премьер-министр Кая Каллас заявляет, что ей приходится бегать за коалиционными партнерами для переговоров, а те говорят обратное. Вспоминается известная басня о лебеде, щуке и раке, которые пытались тянуть воз, но он не могли сдвинуться с места, потому что тянули его в разные стороны. Сейчас с государственным возом то же самое - все три стороны тянут его в разных направлениях.

Postimees пишет, что при бюджете в 17 миллиардов идет спор, например, о том, как сократить шесть миллионов евро из расходной части бюджета Министерства внутренних дел. Ясно лишь то, что такое решение политическое и требует согласия от всех сторон.

Однако политическая воля и желание тянуть государственный воз вместе и в одном направлении - это то, чего сейчас нет. Такая неспособность договориться резко контрастирует, например, с кризисными годами конца нулевых. Так, в первом квартале 2009 года экономический спад составил 15,1 процента, в первом квартале 2024 года - 2,1 процента. Тем не менее, тогдашняя коалиция смогла выйти из кризиса и вывести эстонскую экономику на путь роста.

Принятие дополнительного бюджета напоминает какой-то фарс народного театра. Премьер-министр Кая Каллас заявляет, что ей приходится бегать за коалиционными партнерами для переговоров, а те говорят обратное.

Однако тогда перед правительством Эстонии маячила сладкая морковка - присоединение к еврозоне, что и произошло в 2011 году. Все ли помнят, как гордо и радостно премьер-министр кризисных лет Андрус Ансип 1 января 2011 года вытащил из банкомата 20 евро у здания «Эстония»? Сейчас же никто ничего не тянет - морковки то нет.

Фактически есть только кнут - война в Украине, но и этот факт, похоже, ускользает от правительства. В то же время вновь наблюдаются большие расхождения между внешней и внутренней политикой правительства. Если на мировой арене Кая Каллас и другие члены правительства призывают западных партнеров к поддержке Украины и увеличению расходов на оборону (и эти средства берутся из каких-то источников), то дома они не могут договориться между собой. В то же время ясно, что мы можем помочь Украине только тогда, когда наши собственные финансы будут в порядке.

Нынешняя правящая коалиция сигнализирует народу повышением и введением новых налогов, что пришло время экономить и сокращать свои расходы. Больше нельзя тратить деньги по-старому. Но то, что навязывается народу, не применимо внутри самой правящей коалиции. Вспоминается одна пословица, содержащая слова «щепка» и «бревно», но, похоже, пословицы и исторические напоминания не сильно помогают нашему правительству. Дополнительный бюджет им в любом случае нужно принять к 1 июля.

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