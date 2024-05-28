КОЛОНКА POSTIMEES У правительства нет желания тянуть государственный воз в одном направлении

Принятие дополнительного бюджета напоминает какой-то фарс народного театра. Премьер-министр Кая Каллас заявляет, что ей приходится бегать за коалиционными партнерами для переговоров, а те говорят обратное.

Однако тогда перед правительством Эстонии маячила сладкая морковка - присоединение к еврозоне, что и произошло в 2011 году. Все ли помнят, как гордо и радостно премьер-министр кризисных лет Андрус Ансип 1 января 2011 года вытащил из банкомата 20 евро у здания «Эстония»? Сейчас же никто ничего не тянет - морковки то нет.

Фактически есть только кнут - война в Украине, но и этот факт, похоже, ускользает от правительства. В то же время вновь наблюдаются большие расхождения между внешней и внутренней политикой правительства. Если на мировой арене Кая Каллас и другие члены правительства призывают западных партнеров к поддержке Украины и увеличению расходов на оборону (и эти средства берутся из каких-то источников), то дома они не могут договориться между собой. В то же время ясно, что мы можем помочь Украине только тогда, когда наши собственные финансы будут в порядке.

Нынешняя правящая коалиция сигнализирует народу повышением и введением новых налогов, что пришло время экономить и сокращать свои расходы. Больше нельзя тратить деньги по-старому. Но то, что навязывается народу, не применимо внутри самой правящей коалиции. Вспоминается одна пословица, содержащая слова «щепка» и «бревно», но, похоже, пословицы и исторические напоминания не сильно помогают нашему правительству. Дополнительный бюджет им в любом случае нужно принять к 1 июля.