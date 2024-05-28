Крупнейшая в Эстонии сеть общественных зарядок Enefit Volt для электромобилей, состоящая из 205 зарядных устройств, получила дальнейшее развитие.
Enefit Volt открыл по всей Эстонии более 200 общественных зарядных станции
Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Enefit, отметив, что общественные зарядные устройства сети Enefit Volt на 100% экологичны. Компания постоянно модернизирует свою общественную сеть, чтобы более чистый транспорт и удобные зарядки сделать еще ближе к пользователям электромобилей.
Новые быстрые и сверхбыстрые зарядные станции расположены в окрестностях Таллинна, Тарту и Пярну и имеют мощность от 47 до 120 кВт.
Чтобы воспользоваться услугой зарядки Enefit Volt, необходимо зарегистрироваться на сайте www.enefitvolt.com или в смарт-приложении Enefit Volt, после чего зарядные устройства можно будет использовать как с помощью приложения, так и с помощью RFID-карты, бесплатно высылаемой клиенту.
Помимо общественной сети зарядных устройств, Enefit Volt предлагает зарядные решения для дома и бизнеса.