Enefit Volt открыл по всей Эстонии более 200 общественных зарядных станции

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Enefit, отметив, что общественные зарядные устройства сети Enefit Volt на 100% экологичны. Компания постоянно модернизирует свою общественную сеть, чтобы более чистый транспорт и удобные зарядки сделать еще ближе к пользователям электромобилей.

Новые быстрые и сверхбыстрые зарядные станции расположены в окрестностях Таллинна, Тарту и Пярну и имеют мощность от 47 до 120 кВт.

Чтобы воспользоваться услугой зарядки Enefit Volt, необходимо зарегистрироваться на сайте www.enefitvolt.com или в смарт-приложении Enefit Volt, после чего зарядные устройства можно будет использовать как с помощью приложения, так и с помощью RFID-карты, бесплатно высылаемой клиенту.

Помимо общественной сети зарядных устройств, Enefit Volt предлагает зарядные решения для дома и бизнеса.