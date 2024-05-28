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АНАЛИЗ В коалиционном совете не смогли договориться, за чей счет сокращать расходы

Микк Салу
, журналист
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Спор в коалиционном совете в основном идет о том, следует ли сокращать постоянные расходы или сокращать неизрасходованный бюджет, перенесенный с прошлого года.
Спор в коалиционном совете в основном идет о том, следует ли сокращать постоянные расходы или сокращать неизрасходованный бюджет, перенесенный с прошлого года. Фото: Tairo Lutter

Коалиционный совет Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200», собравшийся в понедельник, не достиг соглашения о том, как составить дополнительный бюджет; стоит ли, где именно, и насколько сокращать расходы.

Поскольку министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») находится с зарубежным визитом, в коалиционном совете его заменила министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»), которая заявила: «Ситуация неопределенная. Мне кажется, социал-демократы не хотят или не готовы».

Хотя министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил на прошлой неделе, что дополнительный бюджет готов на 95 процентов, а министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) подтвердил в понедельник, что согласовано 90 процентов, по итогам завершения заседания коалиционного совета ощутимого результата все еще не было. Стороннему наблюдателю также невозможно оценить, насколько продвинулись в договоренностях: на 90 процентов, на 50 процентов или вообще как-то иначе.

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