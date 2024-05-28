Коалиционный совет Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200», собравшийся в понедельник, не достиг соглашения о том, как составить дополнительный бюджет; стоит ли, где именно, и насколько сокращать расходы.
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АНАЛИЗ ⟩ В коалиционном совете не смогли договориться, за чей счет сокращать расходы
Поскольку министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») находится с зарубежным визитом, в коалиционном совете его заменила министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»), которая заявила: «Ситуация неопределенная. Мне кажется, социал-демократы не хотят или не готовы».