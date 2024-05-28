Таллинн начинает кампанию по найму учителей, в заполнении нуждаются 400 вакансий

Перевод: Павел Соболев

Слоган кампании, стартующей 31 мая, звучит как «Профессия зовет!», и он подчеркивает, что обучение и направление нового поколения - это не просто работа, а миссия, меняющая жизнь.

По словам вице-мэра Алексея Яшина («Ээсти 200»), цель кампании - привлечь как можно больше людей, которые хотят и могут посвятить себя одной из самых достойных и ценных профессий. «Осенью Таллинн столкнется с несколькими важными вызовами - переходом на эстоноязычное образование и нехваткой учителей, но наш долг - сделать все, чтобы обеспечить качественное образование каждому ребенку», - заявил Яшин.

По словам вице-мэра, в первую очередь для этого нужны квалифицированные и преданные своему делу преподаватели. «Чтобы мотивировать и ценить учителей, Таллинн принял решение повысить зарплаты педагогов, и мы также продолжим улучшать рабочую среду, то есть ремонтировать и обновлять учебные заведения», - добавил Яшин.

В рамках кампании своим опытом поделятся преподаватели учебных заведений Таллинна, которые с энтузиазмом откликнулись на призыв рассказать о своей работе, карьерных изменениях, профессиональных трудностях и радостях. Начиная с июня они будут делиться своими историями, чтобы каждый, кто хочет начать карьеру, или сменить профессию и стать учителем, мог получить больше информации из прямого источника.