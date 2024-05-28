Таллиннская городская управа начинает летнюю кампанию по набору работников, цель которой - найти новых педагогов для столичных школ и детских садов, а также вернуть в систему образования опытных специалистов, работающих сейчас в других сферах.
Таллинн начинает кампанию по найму учителей, в заполнении нуждаются 400 вакансий
Перевод: Павел Соболев
Слоган кампании, стартующей 31 мая, звучит как «Профессия зовет!», и он подчеркивает, что обучение и направление нового поколения - это не просто работа, а миссия, меняющая жизнь.
По словам вице-мэра Алексея Яшина («Ээсти 200»), цель кампании - привлечь как можно больше людей, которые хотят и могут посвятить себя одной из самых достойных и ценных профессий. «Осенью Таллинн столкнется с несколькими важными вызовами - переходом на эстоноязычное образование и нехваткой учителей, но наш долг - сделать все, чтобы обеспечить качественное образование каждому ребенку», - заявил Яшин.
По словам вице-мэра, в первую очередь для этого нужны квалифицированные и преданные своему делу преподаватели. «Чтобы мотивировать и ценить учителей, Таллинн принял решение повысить зарплаты педагогов, и мы также продолжим улучшать рабочую среду, то есть ремонтировать и обновлять учебные заведения», - добавил Яшин.
В рамках кампании своим опытом поделятся преподаватели учебных заведений Таллинна, которые с энтузиазмом откликнулись на призыв рассказать о своей работе, карьерных изменениях, профессиональных трудностях и радостях. Начиная с июня они будут делиться своими историями, чтобы каждый, кто хочет начать карьеру, или сменить профессию и стать учителем, мог получить больше информации из прямого источника.
Кампания будет проводиться в два этапа: первый начнется 31 мая и будет ориентирован в основном на социальные сети, второй этап будет запущен во вторую неделю августа. Все мероприятия ориентированы на людей в возрасте 20-70 лет, проживающих в Таллинне или его окрестностях.
«Прямая цель кампании по найму ясна - найти новых людей и побудить бывших сотрудников сферы вернуться к образованию, но наша миссия гораздо шире. Ориентируясь на широкую возрастную группу потенциальных учителей и предлагая разные и гибкие формы работы, мы хотим объединить опыт и знания разных поколений. Мы считаем, что сегодняшнему обществу нужен именно такой многогранный подход к развитию системы образования», - сказала Аннели Танк, менеджер по подбору персонала столичного департамента образования.
Предложения о работе в школах и детских садах Таллинна можно найти на сайте CV-Online, где на период кампании будет создана специальная страница.
В настоящее время в системе образования Таллинна не хватает почти 400 учителей. Более точные цифры станут известны в августе, когда будут обновлены данные о соответствии учителей квалификационным требованиям.