Таллиннская городская управа одобрила структурные изменения, согласно которым в Таллиннском департаменте городского планирования будет создана должность ведущего городского архитектора, центр градостроительных компетенций будет переведён в состав Департамента городского планирования, а также будет произведена реорганизация структуры служб, работающих с планировками и проектами. Цель запланированных изменений - повысить качество решений, касающихся городского пространства.
В Таллинне будет создана должность городского архитектора
Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус подчеркнула, что для обеспечения градостроительной последовательности важно, чтобы решения, касающиеся городского пространства, были под комплексным управлением и исходили из общих целей развития города.
«Хорошим примером служит планирование детских садов, которое до сих пор происходило довольно случайно, хотя оно требует целостного подхода и согласования с другими департаментами», - пояснила Липпус.
По её словам, в таллиннских учреждениях работает много опытных и хороших специалистов, однако распределение их ролей и управление архитектурной концепцией требует последовательного профессионального подхода.
«Именно для этого мы и создаём должность ведущего городского архитектора, чьей основной задачей является организация вопросов стратегического градостроения и планировок, имеющих большое пространственное значение, поскольку решения, касающиеся городского пространства, затрагивают несколько сторон и департаментов», - сказала она.
Также сегодняшним решением входящий в настоящий момент в состав Центра стратегического управления центр градостроительных компетенций будет переведён в состав Департамента городского планирования, чтобы планирование осуществлялось централизованно и согласованно - это позволит принимать более эффективные решения в области городской планировки.
Кроме того, будет реструктурирована служба детальных планировок Департамента городского планирования. Будут упразднены районные отделы, а вместо них будут созданы отдел планировок и отдел условий проектирования. В отделе защиты памятников старины будет создана консультационная служба, где будут сосредоточены специалисты по защите памятников старины, а также специалисты в области исторически ценных зон, ранее работавшие в службе детальных планировок.
Часть структурных изменений начнет применяться 1 июня, часть - 1 июля 2024 года.