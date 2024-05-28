В Таллинне будет создана должность городского архитектора

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус подчеркнула, что для обеспечения градостроительной последовательности важно, чтобы решения, касающиеся городского пространства, были под комплексным управлением и исходили из общих целей развития города.

«Хорошим примером служит планирование детских садов, которое до сих пор происходило довольно случайно, хотя оно требует целостного подхода и согласования с другими департаментами», - пояснила Липпус.

По её словам, в таллиннских учреждениях работает много опытных и хороших специалистов, однако распределение их ролей и управление архитектурной концепцией требует последовательного профессионального подхода.

«Именно для этого мы и создаём должность ведущего городского архитектора, чьей основной задачей является организация вопросов стратегического градостроения и планировок, имеющих большое пространственное значение, поскольку решения, касающиеся городского пространства, затрагивают несколько сторон и департаментов», - сказала она.

Также сегодняшним решением входящий в настоящий момент в состав Центра стратегического управления центр градостроительных компетенций будет переведён в состав Департамента городского планирования, чтобы планирование осуществлялось централизованно и согласованно - это позволит принимать более эффективные решения в области городской планировки.

Кроме того, будет реструктурирована служба детальных планировок Департамента городского планирования. Будут упразднены районные отделы, а вместо них будут созданы отдел планировок и отдел условий проектирования. В отделе защиты памятников старины будет создана консультационная служба, где будут сосредоточены специалисты по защите памятников старины, а также специалисты в области исторически ценных зон, ранее работавшие в службе детальных планировок.

Часть структурных изменений начнет применяться 1 июня, часть - 1 июля 2024 года.