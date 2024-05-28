Управляющий разъясняет: почему собрания товариществ превращаются в базар?

Тыниссон объяснил, что общее собрание не должно превращаться в место бесконтрольной критики правления, управляющего домом или соседей. Вместо этого на собрании необходимо вести конструктивное обсуждение наиболее экономичных и экологичных путей и возможностей поддерживать эксплуатацию дома на протяжении максимально возможного периода.

«Общие собрания, как правило, имеют очень точно определенную повестку, в соответствии с которой жильцам рассылается большое количество материалов для ознакомления. Первая ошибка жильцов как раз и заключается в том, что они отправляются на собрание неподготовленными и начинают забрасывать выступающих вопросами на интересующие лично их темы, не углубляясь в годовой хозяйственный отчет или представленный правлением план действий», – описал он. Это же, по его словам, относится и к чтению протокола собрания, а также к осведомленности относительно касающихся дома актуальных вопросов в целом.

«Для того чтобы просто ругаться и разбираться с соседями есть другие места и форматы. На общем собрании следует сосредоточиться на касающихся дома вопросах, а при необходимости – также и на правилах внутреннего распорядка, но никак не на выяснении отношений жильцов между собой. Это ошибка номер два», – сказал Тыниссон.

«Третьей причиной того, что собрание пошло не по плану, являются попытки одного из жильцов дома, который не желает брать на себя официальную ответственность, например, в качестве члена правления, вести собрание и перебивать других. Если вы являетесь одним из ста соседей, то помните о том, что вам отводится 1/100 часть времени», – добавил Тыниссон.

«Управляющий разъясняет» – это предлагаемый Pindi Kinnisvarahaldus новый формат ежемесячного информирования, в котором даются простые и короткие разъяснения относительно того, что должны учитывать жильцы и квартирные товарищества в зависимости от сезона, а также пояснения в связи с изменениями законов и прочими важными событиями.