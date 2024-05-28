Вт, 28.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Во время распродажи интернет-магазин Tallink оказался недоступен

Ромет Креэк
Copy
Судно Tallink MyStar. Фото носит иллюстративный характер.
Судно Tallink MyStar. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Raul Mee / Tallink Grupp

Tallink разослал рекламное предложение, согласно которому в интернет-магазине проходит Shopping Day. С использованием специально промокода магазин дарит всем желающим скидку 30%.

«Кроме того, есть последняя возможность заработать двойные бонусные баллы Club One за покупки в интернет-магазине - кампания продлится до конца мая. Двойные баллы можно получить только за покупки, баллы для уровней начисляются как обычно», - сообщалось в письме интернет-магазина.

Но, к сожалению, воспользоваться скидками невозможно, так как интернет-магазин недоступен. На сайте лаконично сообщается: «На нашем сайте проводятся технические работы. Просим извинения за предоставленные неудобства».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх