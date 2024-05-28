Во время своей распродажи интернет-магазин Tallink оказался недоступен

«Кроме того, есть последняя возможность заработать двойные бонусные баллы Club One за покупки в интернет-магазине - кампания продлится до конца мая. Двойные баллы можно получить только за покупки, баллы для уровней начисляются как обычно», - сообщалось в письме интернет-магазина.