Таллинн откроет на лето школьные стадионы для всех желающих

Перевод: Павел Соболев

«Скоро начнутся долгожданные летние каникулы, и мы хотим, чтобы дети наслаждались летом на свежем воздухе. Именно поэтому мы решили открыть спортивные площадки таллиннских школ на все лето для всех жителей города, чтобы расширить возможности занятий спортом как для молодежи, так и для взрослых», - заявил мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

«Открытие стадионов летом позволяет молодежи заниматься спортом в свободное время, что способствует формированию здоровых привычек в раннем возрасте. Это также объединяет общины, предоставляя возможность для совместной деятельности», - добавил мэр.

По словам вице-мэра Алексея Яшина («Ээсти 200»), многие школьные стадионы недавно были отремонтированы, и теперь предлагают качественные и разнообразные спортивные возможности. «Во время летних каникул, когда стадионы не используются для обучения, имеет смысл открыть их для занятий спортом и досуга жителей города. Таким образом, наши прекрасно оборудованные спортивные площадки не останутся пустыми летом, а дадут дополнительную возможность для активного движения и тренировок в городском пространстве. Мы приглашаем всех детей и взрослых заниматься спортом, но обязательно просим соблюдать правила поведения на стадионах и спортплощалдках», - сказал Яшин.

Таллиннские школьные стадионы откроются четвертое лето подряд. С каждым годом количество принимающих горожан стадионов увеличивается, а опыт сотрудничества сторон полностью положительный. Этим летом ставится цель открыть более 40 школьных стадионов.

Стадионы будут открыты для бесплатного использования с 13 июня по 30 августа каждый день с 10.00 до 21.00. Впервые на спортивных площадках бесплатно установят ящики для спортивного снаряжения с мячами и другим инвентарем.

Школы могут взимать плату за аренду за проведение регулярных тренировок и игр разных лиг на стадионах. Информация о забронированном времени будет добавлена ​на сайт столичного деапртамента образования. Стадионы, находящиеся на реконструкции, не будут открыты на летние каникулы.

Общественное пользование стадионами организует столичный департамент образования. Районные управы будут контролировать ежедневное открытие и закрытие стадионов и вопросы поддержания на них порядка.