Михаил Кылварт: правительство до выборов решило не говорить о новых налогах?

«К сожалению, нынешняя ситуация очень напоминает ту, что была до парламентских выборов: реформисты не говорили ни о повышении налогов, ни о сокращении государственных расходов, однако они начали все это делать сразу как пришли к власти. Сейчас говорят о большом дефиците бюджета, однако не предпринимается никаких шагов, чтобы решить проблему. Эта согласованная тактика - умалчивать до выборов о планируемых непопулярных решениях», - сказал Кылварт.

По словам Кылварта, с большей долей вероятности, важные политические проблемы начнут волшебным образом решаться с 10 июня - сразу после выборов. «К сожалению, положительных новостей ожидать не стоит. Государственный бюджет должен быть жизнеспособным, однако решать проблему пытаются совершенно неверными способами. Вместо того, чтобы облагать налогом пенсии, в первую очередь необходимо отказаться от запланированной реформистами реформы подоходного налога, которая будет обходиться 550 млн евро в год, кроме того, эта реформа выгодна лишь наиболее обеспеченным», - сказал Кылварт.

Михаил Кылварт добавил, что коалиция пытается избегать и обсуждений, связанных с изменением законопроекта об автоналоге. «Результаты заказанного фракцией Центристской партии в Рийгикогу правового анализа подтвердили, что законопроект об автоналоге противоречит законодательству ЕС. Согласно конституции, многодетные семьи находятся под особым попечением государства, однако правительство не планирует вводить меры социальной поддержки для этой группы. Введение автоналога повысит риска попадания в бедность», - сказал Михаил Кылварт.