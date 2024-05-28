В Кохтла-Ярве застрелен молодой человек

Вчера вечером около 22:20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ахтме на траве лежит молодой человек с раной в области гортани. На место прибыла скорая помощь и констатировала смерть 23-летнего мужчины. Для выяснения точных обстоятельств происшествия была привлечена полиция.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, по предварительной информации есть основания подозревать, что молодой человек погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

«Подозреваемый и потерпевший были знакомы, и между ними возник конфликт, который обострился вчера и закончился смертью одной из сторон. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний мужчина сдался на месте, его задержали, а оружие изъяли в качестве вещественного доказательства», - сообщил Клиймант.

«Точные обстоятельства происшествия, в том числе происхождение незаконного огнестрельного оружия, мы выясним в ходе уголовного производства», - добавил он.