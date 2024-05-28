Эксперты по окружающей среде: в переработку возвращается только каждый 20-й телефон

По словам Пяэрена, существует несколько причин, по которым электроника не доходит до пунктов сбора. «Маленькая бытовая техника не занимает много места дома. Неудобно держать дома сломанные холодильники или посудомоечные машины, а некоторые переработчики мусора также платят деньги за некоторые крупные бытовые приборы, мотивируя людей вывозить их из дома, чего не предлагают за маленькую технику», - указал Пяарен в качестве одной из причин.

Рост потребления также привел к увеличению количества электронных отходов в Эстонии. Если 7-10 лет назад, по данным Министерства климата, в Эстонии ежегодно образовывалось в среднем 7 889 тонн электронных отходов, то в 2018-2020 годах соответствующий показатель составлял уже 10 979 тонн. Большую часть составляет мелкая бытовая электроника - компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры и кабели.

Хотя в целом уровень переработки электронных отходов в Эстонии находится на уровне 80 процентов, что на данный момент соответствует целевым показателям, установленным ЕС, по мнению и Отсасон, и Пяэрена, людей следует поощрять за поддержку политики устойчивого развития и мышления в области экономики замкнутого цикла.

«Будучи потребителем, мы можем тщательно взвесить свои решения, перед покупкой. Может быть, этим предметом будем пользоваться один или два раза в год, и дешевле арендовать устройство?» - приводит в пример Пяарен аренду, как способ избежать образования электронных отходов.