Константин Васильев завершает карьеру в сборной Эстонии

Перевод: Павел Соболев

Васильев входит в состав сборной Эстонии на товарищескую встречу против сборной Швейцарии, которая состоится 4 июня и станет последней игрой на посту главного тренера сборной Эстонии для Томаса Хэберли. «Костя на протяжении многих лет играл ключевую роль в сборной Эстонии, он совершенно исключительный игрок. За время моего пребывания на посту главного тренера он решил судьбу нескольких матчей, сыграл ключевую роль в победе на Балтийском турнире и выходе команды в С-дивизион Лиги наций. Он отличный лидер как на площадке, так и за ее пределами. Игра против Швейцарии станет завершением главы, поскольку осенью начнется новый цикл Лиги наций. Я определенно хотел, чтобы Костя участвовал в моей последней игре», - сказал Хэберли.

Васильев, который представляет сборную Эстонии с 2006 года, сказал, что для него было большой честью выступать за Эстонию на футбольном поле на протяжении почти двух десятилетий. «Как и в жизни, каждое путешествие заканчивается в свое время. Логично завершить карьеру в сборной сейчас, когда предыдущий отборочный цикл завершился игрой плей-офф, а время Томаса на посту главного тренера тоже заканчивается. Юрген начинает многолетний проект, в который уже входят другие игроки», - сказал Васильев.

4 июня в выездной игре против Швейцарии сборную Эстонии в последний раз будет тренировать Томас Хэберли, 8 июня в Таллинне в качестве главного тренера команды в матче против Фарерских островов дебютирует Юрген Хенн, рядом с которым выйдут новые помощники тренера Йоэль Индермитте и Арно Пайперс, а также тренер по физподготовке Ило Рихвк. Март Поом продолжит работать тренером вратарей.