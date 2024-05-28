Финляндия планирует снизить ограничение скорости до 80 километров в час

Перевод: Каролийна Вертяева

Финское транспортное управление хочет снизить ограничения скорости на дорогах с 100 километров в час до 80 километров в час. Снижение скорости затронет примерно 1800 километров дорог. Изменения в основном коснутся северных регионов, сообщает финский новостной портал Yle.

По данным Финского транспортного управления, из-за изменений время в пути немного увеличится. Например, поездка от Рованиеми до Киттиля займет на пять-восемь минут больше, чем раньше.

Наибольшие изменения коснутся ста относительно узких дорог, шириной менее семи метров, по которым ежедневно проезжает 500-2500 транспортных средств.

По данным транспортного управления, изменения в ограничениях скорости необходимы также на некоторых участках с интенсивным движением, где увеличился риск лобовых столкновений. Изменения в ограничениях вступят в силу не раньше 2025 года.

Ограничения скорости в населённых пунктах по-прежнему будут устанавливать города и местные самоуправления.

В связи с введением обновлённых руководств по ограничению скорости, в Финляндии также начнется пилотный проект, в рамках которого на выбранных участках дороги будет установлено ограничение скорости в 90 километров в час. В Финляндии никогда не использовалось ограничение в 90 километров, и теперь они хотят получить информацию о его влиянии на безопасность.