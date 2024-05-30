Читатель: в Таллинне и его окрестностях орудует банда, которая крадет автомобильные номера?

«Странная история. В Таллинне и в пригороде наблюдается какое-то нашествие вредителей, которые крадут номерные знаки. Впервые сообщение о данной аномалии увидел неделю назад. Человек писал, что уезжал в командировку, а когда вернулся, обнаружил, что с рабочей машины кто-то снял номерные знаки. Также знаю, что подобная ерунда произошла в волостях Виймси и в Харку. Это какой-то очередной дурацкий челлендж у любителей TikTok или нашествие воришек?» – задался вопросом, а также уточнил, что во всех случаях, о которых ему известно, от действий злоумышленников пострадали автомобили Citroen Berlingo.