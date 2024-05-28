Весной этого года город Таллинн выделил субсидии на реставрацию на общую сумму 400 000 евро. Таким образом будет поддержано 36 ходатайств. Максимальный размер пособия составил 35 000 евро, они были выделены на реставрацию двух объектов.
В этом году Таллинн щедро поддержит реставрацию исторических строений
По словам вице-мэра в области городского планирования Мадле Липпус, во время приема ходатайств в 2024 году впервые была запрошена обратная связь от заявителей.
«Мы стремимся создать ориентированную на пользователя и прозрачную для всех сторон систему субсидирования реставрационных работ. Задача города заключается в том, чтобы оказывать владельцам всемерную поддержку в сохранении наследия, и мы делаем это как при помощи всесторонних консультаций для владельцев, так и оказывая финансовую поддержку, ведь соответствующая эпохе реставрация зачастую обходится гораздо дороже, чем обычные строительные работы», - пояснила Липпус.
В этом году поступило 98 отвечающих требованиям ходатайств на общую сумму 1,72 млн евро, из которых субсидии выделены 36 объектам, среди них семь зданий находятся в Старом городе, десять памятников старины - за пределами Старого города и 19 зданий в районах культурно-исторической застройки. Помимо двух объектов, получивших максимальную сумму субсидии в размере 35 000 евро, два объекта получили по 30 000 евро. Самый маленький размер дотации по запросу одного из заявителей составил 690 евро.
Руководитель отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Каролин Пихлап отметила, что по сравнению с турами предыдущих лет, в этом году также произошли изменения в объемах выданных субсидий. «Если в предыдущие годы оценочная комиссия уменьшала суммы практически всех запрашиваемых субсидий, то в этом году 16 ходатайств были удовлетворены в полном объеме, а 20 заявителям было предложено снизить сумму покрываемого городом финансирования. Среди работ, получивших поддержку, наибольшее число ходатайств было направлено на реновацию окон и дверей, а также реставрацию крыш. В этом году также были выделены средства на консервацию двух прежде неизвестных потолочных росписей, обнаруженных во время ремонтных работ в Старом городе», – отметила Пихлап.
Целью выделения субсидии является поддержка собственников ценных с архитектурной точки зрения зданий в реставрации и восстановлении принадлежащих им строений (включая их детали), чтобы сохранить соответствующую времени историческую среду, архитектуру и материалы в городском пространстве Таллинна. Ходатайствовать о субсидии можно для реставрации памятников и зданий, расположенных в зоне охраны памятников старины или районах культурно-исторической застройки, а также отмеченных в планировке в качестве ценных.
В 2024 году на субсидии, направленные на реставрацию, запланировано в общей сложности 450 000 евро. Часть этой суммы будет оставлена в резерве для использования во второй половине года. Субсидия выдается на выполнение работ, которые не были начаты до подачи заявки и будут завершены не позднее 30 ноября текущего года.