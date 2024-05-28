В этом году Таллинн щедро поддержит реставрацию исторических строений

По словам вице-мэра в области городского планирования Мадле Липпус, во время приема ходатайств в 2024 году впервые была запрошена обратная связь от заявителей.

«Мы стремимся создать ориентированную на пользователя и прозрачную для всех сторон систему субсидирования реставрационных работ. Задача города заключается в том, чтобы оказывать владельцам всемерную поддержку в сохранении наследия, и мы делаем это как при помощи всесторонних консультаций для владельцев, так и оказывая финансовую поддержку, ведь соответствующая эпохе реставрация зачастую обходится гораздо дороже, чем обычные строительные работы», - пояснила Липпус.

Отреставрированный в прошлом году фасад дома на Кундери, 36/Лаулупео, 14. Фото: Tallinna linnavalitsus

В этом году поступило 98 отвечающих требованиям ходатайств на общую сумму 1,72 млн евро, из которых субсидии выделены 36 объектам, среди них семь зданий находятся в Старом городе, десять памятников старины - за пределами Старого города и 19 зданий в районах культурно-исторической застройки. Помимо двух объектов, получивших максимальную сумму субсидии в размере 35 000 евро, два объекта получили по 30 000 евро. Самый маленький размер дотации по запросу одного из заявителей составил 690 евро.

Восстановленная пергола дома по адресу Вана-Лыуна, 27. Фото: Tallinna linnavalitsus