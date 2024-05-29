ДЕПУТАТ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ Коалиционное соглашение нанесло жителям Ида-Вирумаа удар ниже пояса

По мнению большинства моих коллег-политиков, независимо от партийной принадлежности, ида-вирумааская часть коалиционного соглашения изначально была слишком общей. В ней отсутствовала конкретика, касающаяся того, как правительство планирует нормализовать социально-экономическую жизнь уезда. Больше всего непонимания вызывало отсутствие ясности в вопросах финансирования. Например, самые важные и обсуждаемые темы специального фонда для Ида-Вирумаа и дополнительных инвестиций из сланцевых денег до сих пор не обрели конкретную форму.

Прошел год, но правительство так и не явило нам детального рассмотрения финансирования ни одной из инициатив и планов, которые в 2023 году обсуждались с коалицией всеми партиями. Если наши министры призывали развивать самофинансирование на местном уровне, то почему в коалиционном соглашении не было ни слова о Фонде справедливого перехода в 500 млн евро?

Также есть проблемы и с налоговой составляющей, где тормозом является отсутствие четкой легитимности и экономической обоснованности решений о повышении налогов. Нет механизмов регулирующих новые налоговые инициативы, представленные в соглашении коалиции скромными планами: «повышение старых и появление новых».

Бумажка для народа

Экономический прогноз Минфина на 2024 год оказался слишком оптимистичен из-за невыполненных обещаний коалиции, что общие расходы госбюджета будут расти за счет операционных расходов. Многие простые жители Ида-Вирумаа ожидали, что проблемы государственного бюджета будут решаться за счет сокращения госрасходов, а не за счет дополнительных налогов из их кармана.