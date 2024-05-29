По итогам парламентских выборов 2023 года правящую коалицию в Эстонии образовали Партия реформ, социал-демократы и «Ээсти 200». Глава центристской фракции в волостном собрании Йыхви Алексей Наумкин считает, что подписанное этими партиями коалиционное соглашение оказалось не просто пустышкой, а крупнейшей политической аферой, как и для самоуправлений, так и для простых жителей Эстонии. Однако, в отличии от других уездов, Ида-Вирумаа получил от правительства удар ниже пояса в виде полного провала экономических, социальных и политических инициатив.
ДЕПУТАТ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ ⟩ Коалиционное соглашение нанесло жителям Ида-Вирумаа удар ниже пояса
По мнению большинства моих коллег-политиков, независимо от партийной принадлежности, ида-вирумааская часть коалиционного соглашения изначально была слишком общей. В ней отсутствовала конкретика, касающаяся того, как правительство планирует нормализовать социально-экономическую жизнь уезда. Больше всего непонимания вызывало отсутствие ясности в вопросах финансирования. Например, самые важные и обсуждаемые темы специального фонда для Ида-Вирумаа и дополнительных инвестиций из сланцевых денег до сих пор не обрели конкретную форму.
Прошел год, но правительство так и не явило нам детального рассмотрения финансирования ни одной из инициатив и планов, которые в 2023 году обсуждались с коалицией всеми партиями. Если наши министры призывали развивать самофинансирование на местном уровне, то почему в коалиционном соглашении не было ни слова о Фонде справедливого перехода в 500 млн евро?
Также есть проблемы и с налоговой составляющей, где тормозом является отсутствие четкой легитимности и экономической обоснованности решений о повышении налогов. Нет механизмов регулирующих новые налоговые инициативы, представленные в соглашении коалиции скромными планами: «повышение старых и появление новых».
Бумажка для народа
Экономический прогноз Минфина на 2024 год оказался слишком оптимистичен из-за невыполненных обещаний коалиции, что общие расходы госбюджета будут расти за счет операционных расходов. Многие простые жители Ида-Вирумаа ожидали, что проблемы государственного бюджета будут решаться за счет сокращения госрасходов, а не за счет дополнительных налогов из их кармана.
Именно эта налоговая часть у меня вызывает все больше вопросов. Мне неясно, что предлагается уезду в сфере повышения налогов: сколько денег заберут в Таллинн, а сколько оставят на местном уровне, за счет кого и как?
То, что программный документ правительства под руководством Партии реформ оказывается очередной бумажкой для народа, давно стало нормой и меня не удивляет. А вот тот факт, что простые люди и региональные политики были нужны только в период парламентской избирательной кампании, а теперь забыты, я замечаю впервые. Иными словами: нет человека - нет проблемы.
Нет человека - нет проблемы
Вы спросите: а что было в соглашении? Отвечаю. В документе коалиционного соглашения было прописаны приоритеты для уезда: плавный переход от сланцевой энергетики к производству возобновляемой энергии, переход на эстоноязычное обучение с учетом интересов местных жителей, увеличение рабочих мест и улучшение коммуникации региона с центром благодаря институту специального представительства Ида-Вирумаа в правительстве. Итак, по пунктам.
Как таковой борьбы с экономической зависимостью от добычи и переработки сланца нет. Несмотря на сотни миллионов, выделенные ЕС Ида-Вирумаа для постепенной переориентации экономики, рекультивации загрязненных территорий и изменения рынка занятости, существующая деятельность специализированных фондов до сих пор держится на энтузиазме некоторых политиков и бизнесменов. Ни о какой государственной программе, вовлекающей бизнес, науку, производство, речи нет. Как исторически уезд был центром сланцевой промышленности в Эстонии, таким он и остался.
Но и о сланцевой промышленности говорить в положительном плане не приходится. Сегодня эта отрасль сталкивается с проблемами из-за экологических требований ЕС и изменений в мировой энергетике, что приводит к потере рабочих мест и экономической нестабильности. В уезде наблюдается упадок традиционных производств, что приводит к росту безработицы, которая стимулирует отток населения в другие регионы Эстонии или в другие страны ЕС.
На фоне этого Ида-Вирумаа занимает первое место по уровню социального неравенства и ухудшения качества жизни. По данным Департамента статистики, в уезде уже десять лет наблюдается снижение уровня жизни. Уверен, что это напрямую связано с высоким уровнем бедности, плохим состоянием инфраструктуры и ограниченными возможностями для развития предпринимательства.
Как и прошлые тридцать лет, полностью игнорируются такие факты, как специфичность приграничной территории, наличие семейных связей с Россией у большинства населения, а также слабое владение эстонским языком. В Ида-Вирумаа проживает самое большое количество русскоязычного населения среди стран ЕС, которое, при отсутствии внятной государственной интеграционной программы, столкнулось с проблемами национальной идентичности и культурного барьера на уровне страны.
Отсутствие прогресса в этих направлениях породило целый комплекс неразрешимых вопросов, от межнациональных конфликтов до фактической сегрегации в образовании и трудоустройстве. При этом правительство не замечает, что жители Ида-Вирумаа, даже на фоне войны в Украине, сохраняют тесные социальные и экономические связи с Россией, особенно в сфере торговли и туризма.
Вы спрашиваете: а что взамен? Отвечаю. Нет никаких политических, экономических или социальных альтернатив. Правительство не предлагает ничего, а это усиливает напряжение между уездом и столицей, а также негативно сказывается на экономике региона, увеличивая его уязвимость перед внешними факторами.
И это на фоне того, что в Ида-Вирумаа наблюдается самый высокий уровень безработицы в стране, особенно среди молодежи. Такая нехватка рабочих мест, а также недостаточная квалификация населения для современных требований рынка труда свидетельствует об отсутствии программных решений в этой области. Безразличие не ограничивается людьми, под ударом и природа.
Игнорирование темы экологии привело к значительным проблемам в сфере охраны окружающей среды, таким как загрязнение воздуха и воды, а также разрушение ландшафта. В некоторых случаях промышленные предприятия и сельское хозяйство в регионе напрямую оказывают негативное воздействие на окружающую среду, что создает вызовы для экологии уезда и здоровья его жителей.
После отстоя пены
За год пена обещаний улеглась. Все выше упомянутые невыполненные пункты соглашения вместе с войной в Украине, и разрывом экономических связей с Россией, напрямую негативно повлияли больше всего на настроения и семейные бюджеты жителей Ида-Вирумаа.
Нарушение привычного режима перехода через мост «Дружба», отказ в выдаче виз российским туристам привели не только к резкому падению спроса на услуги SPA отелей, но и, по сути, разрушили всю курортно-развлекательную индустрию в приграничных городах уезда.
Свой бизнес потеряли люди, сдающие квартиры в аренду, опустели и гостиницы. Череда массовых увольнений стала причиной снижения покупательской способности. Спрос упал на все, что касается промышленных товаров и повседневных услуг: кафе, парикмахерские, кино, такси и т. д.
Манифест остался сухим документом
В Таллинне политики этих проблем стараются не замечать, а представитель правительства в решении конкретных дел пока замечен не был. Вы спрашиваете: что мы можем потребовать сами? Отвечаю. Нам необходимо снижение налогового бремени для начинающих предпринимателей, занятых производством. Пересмотр перераспределения налогов с природных ресурсов в госбюджет и возврат заслуженного процента в пользу жителей Ида-Вирумаа, которые вместо части доходов от производств получают онкологические заболевания. Ипотечная программа при покупке жилья в Ида-Вирумаа для молодых специалистов. И далее по списку невыполненных пунктов соглашения.
Убежден, что причина невыполнения пунктов соглашения в отношении Ида-Вирумаа кроется в отсутствии легитимности. Легитимности, которая для людей подтверждается не печатной краской на документе правительства, а конкретными делами, которые видят люди. Этот манифест, которым так хвалилась коалиция под председательством нынешнего премьер-министра, так и остался сухим политическим документом, в котором отсутствует ясная финансовая политика, не учитывается роль региональных экономических инициатив, не берется в расчет специфика рынка труда и ментальность местного населения.
Вы спросите, что для этого нужно. Вот тут я ничего нового не скажу. Решение этих проблем невозможно без значительных инвестиций в восстановление окружающей среды и переход к более устойчивому развитию в области экономики и производства. Уезд третий десяток лет требует комплексного подхода, включающего развитие новых отраслей экономики, поддержку предпринимательства, инвестиции в инфраструктуру и социальные программы, а также усилия по интеграции различных групп населения, но кроме обещаний перед выборами, мы так ничего и не получили.