Жители Эстонии несут в банк монеты в ведрах и чемоданах

По словам руководителя подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, акция по сбору монет была положительно воспринята клиентами, которые благодарны за то, что могут бесплатно сдать давно накопившиеся монеты и использовать или инвестировать их. «Собранные монеты приносят в наши офисы в ведрах, детских колясках и чемоданах. Крупные суммы достигают 3000 евро, а средняя сумма в конторе Liivalaia, например, составляет 360 евро», – сказала она.