За первую неделю кампании по сбору монет клиенты Swedbank принесли в филиалы банка по всей Эстонии монет более чем на 300 000 евро. Частные клиенты могут приносить собранные евромонеты в Swedbank, и до 31 мая бесплатно перевести их на свой расчетный счет.
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Жители Эстонии несут в банк монеты в ведрах и чемоданах
По словам руководителя подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, акция по сбору монет была положительно воспринята клиентами, которые благодарны за то, что могут бесплатно сдать давно накопившиеся монеты и использовать или инвестировать их. «Собранные монеты приносят в наши офисы в ведрах, детских колясках и чемоданах. Крупные суммы достигают 3000 евро, а средняя сумма в конторе Liivalaia, например, составляет 360 евро», – сказала она.