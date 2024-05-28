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Жители Эстонии несут в банк монеты в ведрах и чемоданах

rus.postimees.ee
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Монеты принимают до 31 мая.
Монеты принимают до 31 мая. Фото: Urmas Luik

За первую неделю кампании по сбору монет клиенты Swedbank принесли в филиалы банка по всей Эстонии монет более чем на 300 000 евро. Частные клиенты могут приносить собранные евромонеты в Swedbank, и до 31 мая бесплатно перевести их на свой расчетный счет.

По словам руководителя подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, акция по сбору монет была положительно воспринята клиентами, которые благодарны за то, что могут бесплатно сдать давно накопившиеся монеты и использовать или инвестировать их. «Собранные монеты приносят в наши офисы в ведрах, детских колясках и чемоданах. Крупные суммы достигают 3000 евро, а средняя сумма в конторе Liivalaia, например, составляет 360 евро», – сказала она.

Естественно, наибольшее количество монет было принесено в головной офис Swedbank в Таллинне. «В контору Liivalaia люди принесли монет на сумму почти 173 000 евро. В тартускую контору Dorpat за неделю принесли почти 57 000 евро, а наши пярнуские клиенты за первую неделю обменяли монет на 45 000 евро. Это самые крупные суммы, но монеты активно приносили и в небольших городах», – говорит Раагметс.

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