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Редкое предложение: выставлен на продажу дом на берегу моря в уникальном месте

rus.postimees.ee
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Дом в деревне Неэме.
Дом в деревне Неэме. Фото: KV.EE

Дом у моря в живописной деревне Неэме, отличающейся уникальным своеобразием, ищет нового заботливого хозяина.

Этот эффектный дом расположен на полуострове Ихасалу, на красивом холмистом участке. Здание расположено на склоне, что подчеркивает его уникальные архитектурные решения, использующие разные уровни ландшафта.

Панорамные окна дома и большая открытая терраса позволяют круглосуточно наслаждаться красивыми видами.

Из окон расположенного на мысе Кюнка дома открываются красивые виды.
Из окон расположенного на мысе Кюнка дома открываются красивые виды. Фото: KV.EE

Проект дизайна интерьера разработан известным архитектурным бюро Meelis Press. У покупателя есть возможность создать на его основе готовое решение или оформить интерьер по своему вкусу, так как дом продается как белая коробка.

В грандиозном здании четыре этажа. Гараж, сауна, подсобное помещение и т.п. расположены на нулевом этаже. Гостиная и кухня находятся на первом этаже. На втором и третьем этажах расположены спальни и ванные комнаты.

Новый собственник может оформить интерьер и сделать внутреннюю отделку по своему вкусу.
Новый собственник может оформить интерьер и сделать внутреннюю отделку по своему вкусу. Фото: KV.EE

В окрестностях дома царят тишина, покой и уединение. При этом рядом находится центр деревни Неэме со всем необходимым. Там есть детский сад, начальная школа, библиотека, общественный центр и магазин. Гавань Неэме всего в нескольких сотнях метров от дома.

Деревня Неэме несколько раз признавалась самой красивой деревней Харьюмаа, и ее красота никого не оставит равнодушным.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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