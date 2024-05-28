Редкое предложение: выставлен на продажу дом на берегу моря в уникальном месте

Этот эффектный дом расположен на полуострове Ихасалу, на красивом холмистом участке. Здание расположено на склоне, что подчеркивает его уникальные архитектурные решения, использующие разные уровни ландшафта.

Панорамные окна дома и большая открытая терраса позволяют круглосуточно наслаждаться красивыми видами.

Из окон расположенного на мысе Кюнка дома открываются красивые виды. Фото: KV.EE

Проект дизайна интерьера разработан известным архитектурным бюро Meelis Press. У покупателя есть возможность создать на его основе готовое решение или оформить интерьер по своему вкусу, так как дом продается как белая коробка.

В грандиозном здании четыре этажа. Гараж, сауна, подсобное помещение и т.п. расположены на нулевом этаже. Гостиная и кухня находятся на первом этаже. На втором и третьем этажах расположены спальни и ванные комнаты.

Новый собственник может оформить интерьер и сделать внутреннюю отделку по своему вкусу. Фото: KV.EE

В окрестностях дома царят тишина, покой и уединение. При этом рядом находится центр деревни Неэме со всем необходимым. Там есть детский сад, начальная школа, библиотека, общественный центр и магазин. Гавань Неэме всего в нескольких сотнях метров от дома.

Деревня Неэме несколько раз признавалась самой красивой деревней Харьюмаа, и ее красота никого не оставит равнодушным.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.