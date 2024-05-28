Летом в Таллинне откроется большая выставка уличного художника Бэнкси

Экспонаты были репродуцированы и собраны специально для этой выставки. Что делает эту выставку Бэнкси интересной, так это тот факт, что в Таллинне его работы ранее демонстрировались только в музее поп-арта Poco и в гораздо меньшем масштабе. Это неофициальная выставка, и она не была одобрена самим художником, который пока остается анонимным для публики, но организаторы подчеркивают, что при показе работ художника в основу положен собственный девиз Бэнкси: «Авторское право - для неудачников ©TM».