С 5 июля все желающие смогут посетить выставку уличного художника Бэнкси The Mystery of Banksy - A Genius Mind в здании Таллиннского М-hoone. Это передвижная выставка, которая стартовала в Мюнхене в 2021 году и за прошедшие годы уже посетила несколько европейских городов. На выставке представлены более 200 работ загадочного уличного художника.
Летом в Таллинне откроется большая выставка уличного художника Бэнкси
Экспонаты были репродуцированы и собраны специально для этой выставки. Что делает эту выставку Бэнкси интересной, так это тот факт, что в Таллинне его работы ранее демонстрировались только в музее поп-арта Poco и в гораздо меньшем масштабе. Это неофициальная выставка, и она не была одобрена самим художником, который пока остается анонимным для публики, но организаторы подчеркивают, что при показе работ художника в основу положен собственный девиз Бэнкси: «Авторское право - для неудачников ©TM».
Куратор выставки - галеристка, родившаяся в Англии и живущая в Берлине, Вирджиния Джин. Выставка The Mystery of Banksy - A Genius Mind будет открыта в Теллискиви до 27 октября.