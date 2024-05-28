За пару дней более двухсот водителей нарушили ПДД

На этот раз операция проводилась в усиленном составе, и в рейде участвовали 25 полицейских и вспомогательных полицейских. В общей сложности было выявлено 85 водителей, которые превысили разрешенную скорость, в том числе два водителя, которые превысили максимальную допустимую скорость более чем на 60 км/ч, и трое, которые превысили ограничение скорости на 41-60 км/ч. Кроме того, мобильная камера контроля скорости в Имавере, где разрешенная скорость была 50 км/ч, зафиксировала за шесть часов 143 нарушения.