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За пару дней более двухсот водителей нарушили ПДД

rus.postimees.ee
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Спидометр автомобиля. Фото носит иллюстративный характер.
Спидометр автомобиля. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay

26 мая полиция проверяла соблюдение ограничений скорости на дорогах Ярвамаа и выявила 235 нарушений.

Перевод: Каролийна Вертяева

На этот раз операция проводилась в усиленном составе, и в рейде участвовали 25 полицейских и вспомогательных полицейских. В общей сложности было выявлено 85 водителей, которые превысили разрешенную скорость, в том числе два водителя, которые превысили максимальную допустимую скорость более чем на 60 км/ч, и трое, которые превысили ограничение скорости на 41-60 км/ч. Кроме того, мобильная камера контроля скорости в Имавере, где разрешенная скорость была 50 км/ч, зафиксировала за шесть часов 143 нарушения.

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