Хотя как показал опрос портала по трудоустройству CV.ee, многие жители Эстонии в принципе готовы время от времени неофициально подрабатывать, Налогово-таможенный департамент во вторник напомнил, что и зарплату в конвертах необходимо декларировать и что предоставление заведомо искаженных данных в налоговой декларации наказуемо.