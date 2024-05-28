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Налоговый департамент: зарплату в конвертах тоже надо декларировать (2)

BNS
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Деньги в конверте.
Деньги в конверте. Фото: Arvo Meeks

Хотя как показал опрос портала по трудоустройству CV.ee, многие жители Эстонии в принципе готовы время от времени неофициально подрабатывать, Налогово-таможенный департамент во вторник напомнил, что и зарплату в конвертах необходимо декларировать и что предоставление заведомо искаженных данных в налоговой декларации наказуемо.

Как передала пресс-служба ведомства, в начале периода сезонных работ департамент совместно с профсоюзами, организаторами мероприятий и другими организациями привлекает внимание к теме необходимости регистрации сезонных работников.

Департамент также проводит соответствующий надзор, в прошлом году у него было более 1300 обращений, связанных с налогами на рабочую силу.

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