«Действительно, закон Украины о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они [полномочия] пролонгируются. Они [выборы] не проводятся. Кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентской, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положения полномочия парламента продлеваются. Вот это такой предварительный анализ. <…> Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной власть остается парламент и спикер Рады», - заявил Путин.