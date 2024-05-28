Таллинн прекращает аренду офисных помещений для ЭПЦ МП

Как известно, на улице Пикк в Старом Таллинне находится канцелярия ЭПЦ МП, а также церковь получила помещения площадью 270,3 м2 и платой 819,48 евро в месяц в бессрочную аренду от управы Кесклинна на основании распоряжения Таллиннской горуправы от 2005 года.

Помимо здания на улице Пикк, в 2001 году Таллинн сдал в аренду ЭПЦ МП здание Невского собора на площади Лосси, 10 на Тоомпеа, а в 2006 году подписал договор о праве на застройку с ЭПЦ МП на участке по адресу бульвар Лоопеалсе, 8 в Ласнамяэ, где был построен храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».