Таллинн решил прекратить сдачу в аренду офисных помещений Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). В конце июля ЭПЦ МП должна освободить помещения на улице Пикк, где располагается канцелярия церкви, пишет ERR.
Таллинн прекращает аренду офисных помещений для ЭПЦ МП
«17 апреля управа района Кесклинн уведомила Эстонскую православную церковь Московского патриархата о расторжении договора аренды помещений на улице Пикк, 64/1-4. Помещения должны быть освобождены до 21 июля 2024 года», - сообщил ERR во вторник старейшина Кесклинна Сандер Андла.
Как известно, на улице Пикк в Старом Таллинне находится канцелярия ЭПЦ МП, а также церковь получила помещения площадью 270,3 м2 и платой 819,48 евро в месяц в бессрочную аренду от управы Кесклинна на основании распоряжения Таллиннской горуправы от 2005 года.
Помимо здания на улице Пикк, в 2001 году Таллинн сдал в аренду ЭПЦ МП здание Невского собора на площади Лосси, 10 на Тоомпеа, а в 2006 году подписал договор о праве на застройку с ЭПЦ МП на участке по адресу бульвар Лоопеалсе, 8 в Ласнамяэ, где был построен храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».