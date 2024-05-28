Правительство приняло решение по дополнительному бюджету

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подтвердил, что правительство согласовало негативный дополнительный бюджет в размере 175 миллионов евро, который теперь должен быть уточнен на уровне министерств.

По словам Ляэнеметса, в правительстве существует договоренность о том, что сокращения в целом не повлияют на безопасность, это касается как Министерства обороны, так и Министерства внутренних дел, но будут сокращения, например, в Фонде предпринимательства и инноваций (EISA).

Министр иностранных дел Маргус Цахкна подчеркнул, что около 80 процентов сокращений являются базовыми сокращениями, которые будут перенесены на последующие годы. Кроме того, важно, чтобы оборонные инвестиции и внутренняя безопасность оставались неизменными, но необходимо сокращение бюрократии.