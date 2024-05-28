ФОТО На польско-белорусской границе мигранты напали на пограничников: есть пострадавшие

Нападение произошло недалеко от деревни Дубиче-Церкевне. В последнее время там часто происходят попытки незаконного пересечения границы.

По словам пограничника, примерно в 4:30 границу попыталась пересечь группа примерно из 50 человек. Мигранты забрасывали польских пограничников ветками и камнями. Один из них нанес польскому солдату ножевое ранение.

Самодельное оружие, которым польскому солдату было нанесено ранение. Фото: Straz_Graniczna/"X"

Первую помощь пострадавшему оказал сотрудник пограничной охраны.

«Иностранцы продолжали вести себя агрессивно, нападая на пострадавшего мужчину и пограничника, который оказывал помощь. Пострадавшего мужчину и офицера защищали автомобили», - сообщила пограничная охрана.

Снимок с камеры видеонаблюдения. Фото: Straz_Graniczna/"X"

После этого военный автомобиль доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Угрозы жизни мужчины нет.

Перед этим недалеко от того же места границу пыталась пересечь группа из девяти иностранцев. «Один из них ранил сотрудника пограничной охраны в руку. Для нападения использовалось копье - ветка, к которой был прикреплен нож», - отметило должностное лицо.

Другому пограничнику недалеко от Беловежи нанесли травму лица, бросив бутылкой. Он был доставлен в больницу.

Пресечена деятельность сети контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе

В начале мая Польша предъявила обвинения против 36 человек, пресекая сеть контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе.

Сеть контрабандистов подозревается в передаче миллионов евро различным вооруженным группировкам, в том числе группировке «Хезболла».