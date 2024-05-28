Мигрант на польско-белорусской границе ранил солдата польской армии. За несколько часов до этого на пограничников напали и другие иностранцы, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на польские СМИ.
ФОТО ⟩ На польско-белорусской границе мигранты напали на пограничников: есть пострадавшие
Atak cudzoziemców na polsko-białoruskiej granicy‼️ https://t.co/vmnESbftbm pic.twitter.com/OLtYUo8bUt— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 28, 2024
Нападение произошло недалеко от деревни Дубиче-Церкевне. В последнее время там часто происходят попытки незаконного пересечения границы.
По словам пограничника, примерно в 4:30 границу попыталась пересечь группа примерно из 50 человек. Мигранты забрасывали польских пограничников ветками и камнями. Один из них нанес польскому солдату ножевое ранение.
Первую помощь пострадавшему оказал сотрудник пограничной охраны.
«Иностранцы продолжали вести себя агрессивно, нападая на пострадавшего мужчину и пограничника, который оказывал помощь. Пострадавшего мужчину и офицера защищали автомобили», - сообщила пограничная охрана.
После этого военный автомобиль доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Угрозы жизни мужчины нет.
Перед этим недалеко от того же места границу пыталась пересечь группа из девяти иностранцев. «Один из них ранил сотрудника пограничной охраны в руку. Для нападения использовалось копье - ветка, к которой был прикреплен нож», - отметило должностное лицо.
Другому пограничнику недалеко от Беловежи нанесли травму лица, бросив бутылкой. Он был доставлен в больницу.
Пресечена деятельность сети контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе
В начале мая Польша предъявила обвинения против 36 человек, пресекая сеть контрабанды мигрантов на польско-белорусской границе.
Сеть контрабандистов подозревается в передаче миллионов евро различным вооруженным группировкам, в том числе группировке «Хезболла».
Группа организовала нелегальную миграцию иракцев, сирийцев и палестинцев через польско-белорусскую границу к границе с Германией, установила прокуратура. Среди обвиняемых - поляки, украинцы, иракцы и белорусы.
Расследование вело Агентство Евросоюза по судебному сотрудничеству по уголовным делам Eurojust. Также участвовали немецкая и нидерландская полиция.
Двое лидеров сети контрабандистов подозревается и в контрабанде йеменских, сирийских и иранских мигрантов через Балканы.
Следователи обнаружили, что через счета, контролируемые лидерами, проходила криптовалюта в размере 581 миллиона долларов, причем не менее 30 миллионов долларов были переведены на счета, связанные с «Хезболлой» и палестинскими группировками, а более 13 миллионов долларов попали под санкции США, сообщила польская прокуратура.
С лета 2021 года тысячи мигрантов и беженцев, в основном с Ближнего Востока, пересекли или пытались пересечь белорусско-польскую границу. Варшава и Запад обвиняют Беларусь в организации этого притока вместе с ее союзником Россией с целью дестабилизации региона и ЕС.