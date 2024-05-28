Девочка с эстонскими корнями сыграла в голливудском фильме. Кто она?

Сама Алила Браун родилась в 2010 году в Австралии в Сиднее, но ее мать - эстонка Тийна. Когда Алиле было всего шесть недель, семья Браун переехала в Лос-Анджелес, где отец Алилы, Невилл Браун, открыл крупнейший в мире завод по переработке пластиковых бутылок. Невилл Браун - президент компании CarbonLite Recycling.

Алила Браун с актрисой Аней Тейлор-Джой и режиссером Джорджем Миллером на Каннском кинофестивале. Фото: REUTERS / Yara Nardi / Scanpix

Алила Браун заинтересовалась актерством, когда увидела, как старшие сестры Ксанте и Авива посещают уроки актерского мастерства в Beverly Hills Playhouse, но Алила была слишком мала, чтобы самой принимать в этом участие. Сначала Алила Браун начала сниматься в телерекламе, а уже в 2019 году получила свою первую экранную роль в сериале «Решала» (оригинальное название - Mr. Inbetween).

На данный момент Браун сыграла в десяти фильмах и сериалах, а в кинотеатрах Эстонии ее можно увидеть в двух картинах: ужастике «Черная вдова. Укус смерти» (в эстонских кинотеатрах фильм называется - Ämblikud) и боевике «Фуриоса». Ее также выбрали для роли в голливудском семейном фильме «Соник 3», который в настоящее время находится в стадии производства.

Актеры Алила Браун, Том Берк, Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт на премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» в Лондоне. Фото: AP Photo / Kin Cheung / SCANPIX