«В школе меня шпыняли за рост»: чемпионка по кикбоксингу из Нарвы о диетах, дисциплине и Олимпийской мечте

Один раз мы приехали на соревнования, и все шло не так - задержался багаж вместе с экипировкой, были разные другие неудачи, и у меня так и не получилось сосредоточиться на бое. Тот бой я проиграла. Так что все влияет - погода, поел ты или нет. Так что физически можно быть очень готовым, но решающим фактором все равно будет голова.

- Как в целом обстоят дела в эстонском кикбоксинге?

- В Эстонии сейчас не так много бойцов. На данный момент у нас сейчас две девчонки держат сборную страны. Мало кто может выступать на мировом уровне, и это тоже проблема. Но сейчас у нас подрастает молодое поколение, которое через какое-то время сможет выступать профессионально.

Кикбоксинг стал очень популярным среди девочек, все больше и больше бывших гимнасток приходят заниматься - а у них уже и растяжка, и спортивная агрессия, и дисциплина. Сказать, что этот вид спорта стал менее популярным, нельзя.

Проблема, скорее, в том, что у нас много людей занимается в клубах, но мало кто готов выступать на соревнованиях. Стало мало партнеров для спаринга, иногда не хватает людей в конкретных весовых категориях.