Александре Джикаевой - 21 год, она родилась, выросла и живет в Нарве. На вид Саша - миниатюрная девочка-принцесса, но в ее спортивном резюме - десятки профессиональных и любительских боев, золото чемпионатов мира и Европы по кикбоксингу, а также пятилетняя тренерская деятельность. Недавно она вернулась с золотом из Турции и рассказала о своей карьере.
«В школе меня шпыняли за рост»: чемпионка по кикбоксингу из Нарвы о диетах, дисциплине и Олимпийской мечте
Саша начала заниматься гимнастикой в четыре года, фигурным катанием - в шесть лет. Но свой окончательный выбор в итоге остановила на кикбоксинге - в нарвскую секцию KONKIRO она пришла в десять лет, то есть почти пол жизни назад. На сегодняшний день Александра Джикаева - многократная чемпионка, но выглядит, как Дюймовочка из сказки.
- Почему в итоге ты выбрала именно кикбоксинг?
- В моей школе я была самой маленькой в классе, в начальных классах меня все время за это шпыняли, и папа предложил кикбоксинг. Мама была против: что значит девочку по лицу бить? Но я в целом была очень активным ребенком, постоянно отмечалась в травмопункте - то что-то нужно было зашить, то коленки в кровь разодрала, то с дерево упала носом вперед, то лбом об скамейку стукнулась. Поэтому мы с папой пошли в KONKIRO, там и осталась.
- Можно сказать, что Сергей Тимофеев (основатель клуба KONKIRO, тренер по кикбоксингу - прим.ред.) тебя, фактически, взрастил?
- Сергей мне как второй отец. Коннект с тренером очень важен. Сергей меня постоянно поддерживает, не только в спорте, но и в повседневной жизни - интересуется самочувствием, ментальным состоянием, вес проверяет. Поэтому успех спортсмена во многом сильно зависит от тренера, и если тренер заинтересован, если он за своего спортсмена переживает, если своим делом горит, то и результаты будут лучше.
Сейчас Сергей не всегда может ездить со мной на соревнования, и его поддержки на месте очень не хватает. От тренера во время боя тоже многие зависит - он настраивает, дает советы, что-то подсказывает во время перерывов.
- В обычной жизни ты выглядишь очень женственно, очень ухоженно и миловидно, и твой образ никак не вяжется с выбранным тобой видом спорта. Как тебе удается совмещать в себе Сашу-девушку и Сашу-кикбоксера?
- Многие, когда со мной знакомятся, очень удивляются, что я занимаюсь именно кикбоксингом - думают, я на танцы хожу. Но нет, никаких двух Саш не существует. Просто на ринге во мне присутствует некая спортивная агрессия, а за пределами ринга мне нравится красиво одеваться, хорошо выглядеть, но это один и тот же человек.
- Выигранный бой - это всегда про упорную работу и уровень подготовки, или присутствует какой-то фактор удачи? Букмейкерство в кикбоксинге - это надувательство, или можно предугадать победу бойца?
- Некий фактор удачи на ринге присутствует, но еще очень сильно влияет ментальное состояние спортсмена. Главное - это подготовить свою голову к бою, если у тебя есть какие-то внутренние переживания и волнения, хорошо выступить труднее. Важно находиться в гармонии со своим физическим и душевным состоянием. Но предугадать, кто выиграет бой, на мой взгляд, очень сложно. Потому что любой выкинутый удар имеет значение. Иногда с новичками бороться даже сложнее, потому что от них не знаешь, чего ожидать.
Один раз мы приехали на соревнования, и все шло не так - задержался багаж вместе с экипировкой, были разные другие неудачи, и у меня так и не получилось сосредоточиться на бое. Тот бой я проиграла. Так что все влияет - погода, поел ты или нет. Так что физически можно быть очень готовым, но решающим фактором все равно будет голова.
- Как в целом обстоят дела в эстонском кикбоксинге?
- В Эстонии сейчас не так много бойцов. На данный момент у нас сейчас две девчонки держат сборную страны. Мало кто может выступать на мировом уровне, и это тоже проблема. Но сейчас у нас подрастает молодое поколение, которое через какое-то время сможет выступать профессионально.
Кикбоксинг стал очень популярным среди девочек, все больше и больше бывших гимнасток приходят заниматься - а у них уже и растяжка, и спортивная агрессия, и дисциплина. Сказать, что этот вид спорта стал менее популярным, нельзя.
Проблема, скорее, в том, что у нас много людей занимается в клубах, но мало кто готов выступать на соревнованиях. Стало мало партнеров для спаринга, иногда не хватает людей в конкретных весовых категориях.
Но в целом, кикбоксинг процветает, и сейчас идут разговоры о том, чтобы этот вид спорта стал Олимпийским наравне с тайским боксом. Может, станет к 2028 году, и тогда я обязательно буду пробоваться. Это моя самая большая спортивная мечта, думаю, олимпийское золото на шее - мечта каждого спортсмена.
- Как ты видишь свое будущее? Свяжешь ли ты его с этим видом спорта, или займешься чем-то другим?
- Вижу будущее именно в кикбоксинге. Я уже пять лет тренирую деток, проходила разные курсы, сначала помогала Сергею, а после получения категории начала тренировать группу. Второй год учусь в университете - на данный момент у меня есть категория младшего тренера, но останавливаться на этом я не собираюсь. Наверное, мне бы хотелось продолжить дело Сергея, да и он сам меня к этому подталкивает.
Я пока не планирую никуда уезжать из Нарвы, в Таллинне мне бы не хотелось жить. Нарва - прекрасный, чистый, уютный маленький город. А дальше поглядим, может, поступит какое-то предложение на мировом уровне, такое мне было бы интересно попробовать.
- В какой весовой категории ты выступаешь? Насколько в целом важен вес для спортсменок в кикбоксинге?
- Я выступаю в категории до 48 килограммов, в наилегчайшем весе. Вес очень важен, я свой держу лет с 12, и у меня никогда не бывает периодов, когда я позволяю себе есть все подряд. Я одержима взвешиванием, и даже если в зеркале выгляжу хорошо, но на весах небольшой плюс - сразу же начинаю тренироваться в костюме-сауне, и тренер понимает, что я худеть начинаю. Я много в чем себе отказываю, но изредка могу побаловаться блинчиками со сгущенкой. Хотя я обычно прошу двойную порцию сгущенки, так что это, скорее, сгущенка с блинами.
Но в целом в этом спорте все стараются следить за весом, потому что если перед соревнованиями ты весишь больше, чем нужно, это сразу дисквалификация. Многие прибегают к разным способам быстро скинуть лишние килограммы перед боем - сауны, мочегонные. Я видела спортсменов, которые скидывали по 10 килограммов за неделю.
- Как у тебя дела со свободным временем обстоят, как предпочитаешь отдыхать?
- Если честно, я вообще не отдыхаю. Я всегда в зале, у меня три тренировки в день, тренерская деятельность, также я подрабатываю в ресторане, эта работа очень подходит из-за свободного графика, с которым я могу совмещать спорт. Мне не подойдет обычная работа в офисе или график два через два, потому что тренироваться нужно много. Либо ты в спорте, либо работаешь на обычной работе.
Но позавчера я прилетела из Парижа, летала на три дня после соревнований в Турции, впервые чтобы отдохнуть. Я посетила много стран, но мне всегда хотелось сесть в самолет и думать не о бое.
Людям кажется, что спортсмены много путешествуют, но это не совсем так. Спортсмен видит аэропорт, отель, зал. Есть те, кто идут погулять, если остается время, но я редко куда-то выхожу, стараюсь не смещать свой фокус внимания.
- То есть, ты вся в спорте?
- Абсолютно. Бывает тяжело, когда утром тренировка, потом четырех-пятичасовой рабочий день, потом вечером у тебя еще одно тренировка. И времени на отдых у тебя - с 9 вечера и до утра.
Но если есть силы чем-то заняться, то зимой я обычно вяжу, делаю всякие поделки, а летом занимаюсь бисером. Люблю рукоделие. Хотя бывают дни, когда просто хочется полежать, но тогда я себя ругаю, что как-то непродуктивно лежу, надо бы еще тренировку сделать.
- У тебя есть какие-то традиции перед боем?
- Я всегда заплетаю косички по всей голове, это придает мне боевой настрой. Все знают, что если Саша в косичках - будет драться. Еще хожу туда-сюда и заматываю бинты в определенном направлении. Кто-то любит сидеть, а мне важно именно ходить. Но самое главное - это, наверное, музыка. Перед боем люблю послушать что-то очень энергичное, знаю, что некоторые бойцы слушают классику, но мне нужен энергичный ритм!
- Ты веришь в талант или, скорее, в упорную работу?
- Талант - это замечательно. Талантливые в кикбоксинге люди действительно есть, они приходят на первые тренировки, у них все получается, сразу растет самооценка, выигрываются соревнования, все идет, как по маслу. Но в какой-то момент они переламываются. Перестают тренироваться, думают, что и так все могут. И это очень плохо сказывается на результатах. Так что люди упорные, но без таланта, скорее добьются больше успехов.
Есть те, кому кикбоксинг дается легче и быстрее, а есть те, кому нужно больше и дольше трудиться. Генетика тоже важна - растяжка, отзывчивость мышц, рост. Мне, к примеру, всегда хотелось быть выше. Но дисциплина и работа - самое главное, а мой маленький рост не помешал мне стать чемпионкой или на пьедестале стоять.
- Окупается ли эта упорная работа?
- Конечно! Когда стоишь на пьедестале, сразу забывается вся боль, слезы, кровь и пот, пролитые в зале. Есть сильное чувство эйфории, которое, конечно, потом проходит. Но оно должно проходить, на нем долго заниматься нельзя.
Хотя, иногда бывает, сидишь перед боем и думаешь: я всю свою жизнь в зале, полгода усиленно готовилась к этим соревнованиям, солнца не видела, а сейчас выйду на ринг всего на шесть минут. А сколько за этим стоит! Но все остальные видят только результат.
- На боях можно зарабатывать?
- Да, на профессиональных боях можно, за них неплохо платят. Профессиональные бои - это, по сути, шоу, и многие профессиональные спортсмены живут именно на деньги с этих боев. Есть еще какие-то призовые деньги, мне, например, приходили деньги от города. Нас в Нарве как бы спонсирует Noorus - мы туда ездим отдыхать, восстанавливаться, я считаю, что это очень большая помощь. Еще меня спонсирует Федерация кикбоксинга Эстонии - отправляет меня на соревнования. Но самой тоже приходится подрабатывать. Надеюсь, что в ближайшее время появится больше спонсоров.
- У тебя есть какой-то кумир?
- Да, это мой тренер, Сергей. И еще мои родители - мои кумиры, они тоже очень меня поддерживают.
Александра Джикаева родилась 20 апреля 2003 года в Нарве, 12 лет училась в Солдинаской школе.
Спортивные достижения:
- Двухкратная чемпионка Европы по кикбоксингу среди молодежи
- Многократная чемпионка Эстонии
- Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи
- Бронзовый призер Европы среди взрослых
- Бронзовый призер мира среди взрослых
- Чемпионка кубка мира среди взрослых
- Чемпионка стран Балтии по кикбоксингу
В этом году Саша готовится к чемпионату Европы в Греции, который пройдет в ноябре.