По словам Юровой, которая участвовала в конференции им. Леннарта Мери в Таллинне, авторитарный глава российского государства Владимир Путин отчаянно хочет уменьшить поддержку Украины в ЕС, но поскольку в Европе почти нет политических лидеров, которые отвечают на его телефонные звонки, Кремлю приходится тратить много денег на промывание мозгов избирателям. Однако, по мнению комиссара от Чехии, это не принесет Путину желаемого результата на выборах менее чем за две недели.