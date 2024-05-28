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Вице-президент Еврокомиссии: Путина раздражает то, сколько ему приходится тратить на промывание мозгов европейцам

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Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии, убеждена, что российская пропаганда не настолько сильно влияет на европейских избирателей, чтобы каким-либо образом поставить под угрозу уверенную поддержку Украины.
Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии, убеждена, что российская пропаганда не настолько сильно влияет на европейских избирателей, чтобы каким-либо образом поставить под угрозу уверенную поддержку Украины. Фото: Tairo Lutter

Перед выборами в Европарламент в последнюю минуту из Кремля в нашу информационное пространство обязательно полетит какая-нибудь пропагандистская шрапнель, сказала Postimees Вера Юрова, вице-президент департамента ценностей и прозрачности Европейской комиссии.

По словам Юровой, которая участвовала в конференции им. Леннарта Мери в Таллинне, авторитарный глава российского государства Владимир Путин отчаянно хочет уменьшить поддержку Украины в ЕС, но поскольку в Европе почти нет политических лидеров, которые отвечают на его телефонные звонки, Кремлю приходится тратить много денег на промывание мозгов избирателям. Однако, по мнению комиссара от Чехии, это не принесет Путину желаемого результата на выборах менее чем за две недели.

– Что говорит недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо о политическом климате в Европе в целом и, прежде всего, о ситуации в Словакии?

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