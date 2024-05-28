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ФОТО И такое бывает: книгу вернули в библиотеку спустя 84 года

rus.postimees.ee
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Фото: Helsingin keskustakirjasto Oodi

Вчера, 27 мая, в Хельсинки в библиотеку Oodi вернули книгу Артура Конан Дойля «Изгнанники», которую должны были вернуть еще 26 декабря 1939 года, пишет Yle.

Книгу принесли на информационную стойку, так как автомат для возврата не смог принять столь старый экземпляр. За это время библиотечные системы успели несколько раз поменяться, поэтому в них не сохранились никакие упоминания о невозвращенной книге.

Экземпляр в хорошем состоянии, штраф выписывать не будут.

В 2015 году в хельсинкскую библиотеку Пукинмяки вернули книгу с опозданием на 87 лет, а в 2016 - в региональную библиотеку Лайхиа с опозданием на 80 лет.

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