ФОТО И такое бывает: книгу вернули в библиотеку спустя 84 года

Книгу принесли на информационную стойку, так как автомат для возврата не смог принять столь старый экземпляр. За это время библиотечные системы успели несколько раз поменяться, поэтому в них не сохранились никакие упоминания о невозвращенной книге.

Экземпляр в хорошем состоянии, штраф выписывать не будут.

В 2015 году в хельсинкскую библиотеку Пукинмяки вернули книгу с опозданием на 87 лет, а в 2016 - в региональную библиотеку Лайхиа с опозданием на 80 лет.