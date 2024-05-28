Вчера, 27 мая, в Хельсинки в библиотеку Oodi вернули книгу Артура Конан Дойля «Изгнанники», которую должны были вернуть еще 26 декабря 1939 года, пишет Yle.
ФОТО ⟩ И такое бывает: книгу вернули в библиотеку спустя 84 года
Книгу принесли на информационную стойку, так как автомат для возврата не смог принять столь старый экземпляр. За это время библиотечные системы успели несколько раз поменяться, поэтому в них не сохранились никакие упоминания о невозвращенной книге.
Экземпляр в хорошем состоянии, штраф выписывать не будут.
В 2015 году в хельсинкскую библиотеку Пукинмяки вернули книгу с опозданием на 87 лет, а в 2016 - в региональную библиотеку Лайхиа с опозданием на 80 лет.