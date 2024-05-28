Решение экипажа самолета поставило крест на планах туристов: почему в Таллинне пассажиры не попали на борт Ryanair?

Самолет, на борту которого находились 129 пассажиров, вылетел через несколько минут после 13:00 вместо запланированного времени вылета в 11:20. По решению капитана за бортом остались 60 несчастных пассажиров, которым пришлось потратить больше времени на регистрацию на рейс, прохождение досмотра и паспортного контроля из-за более длинных, чем обычно, очередей.