В понедельник самолет Ryanair, вылетевший из Таллинна в Пафос с задержкой на полтора часа, оставил за бортом почти треть желающих отправиться на Кипр. Они не успели вовремя пройти необходимые перед полетом процедуры.
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Решение экипажа самолета поставило крест на планах туристов: почему в Таллинне пассажиры не попали на борт Ryanair?
Самолет, на борту которого находились 129 пассажиров, вылетел через несколько минут после 13:00 вместо запланированного времени вылета в 11:20. По решению капитана за бортом остались 60 несчастных пассажиров, которым пришлось потратить больше времени на регистрацию на рейс, прохождение досмотра и паспортного контроля из-за более длинных, чем обычно, очередей.