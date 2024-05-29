Андрей Канте: мы заложники реформы, но ее нельзя проводить для галочки

– Есть ли у этих людей хоть малейшая надежда на то, что увольнения будут отсрочены?

– Если опираться на нынешний Закон об основной школе и гимназии, ни один руководитель никоим образом не сможет продлить договор с учителем в прежнем статусе. Скорее всего, 1 августа придется расторгнуть эти договоры.

С другой стороны, непозволительно исходить из того, что все эти учителя и работники вспомогательных служб выпадут из этой системы. Это поставит под угрозу переход на эстонский язык обучения в 1-х и 4-х классах: преподавать будет просто некому.

Правительству так или иначе придется решить этот вопрос, поскольку только в их компетенции своим постановлением или изменением закона оставить этих людей на работе и позволить им дальше изучать язык. Таллинн вкладывает много средств и ресурсов в то, чтобы учителя остались в системе.

– К началу августа можно ожидать каких-то сигналов от правительства?

– Считаю, что другого варианта нет. По всей Эстонии порядка 1800 учителей не соответствуют языковым требованиям. Это немыслимое количество. Заменить их не представляется возможным.

– Пока педагогов не хватает даже на 1 и 4 классы?

– Здесь я настроен достаточно оптимистично. Предложенные Таллинном и государством меры поддержки позволят справиться с переходом на первом этапе и идти с реформой дальше. Пик кадрового голода придется на 2025–26 учебный год.