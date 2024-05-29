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Андрей Канте рассказал, будут ли отсрочены увольнения учителей

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Четыреста учителей в Таллинне не соответствуют требованиям
  • Правительству предстоит решить судьбу этих педагогов
  • 1 августа учителей без С1/ B2 ждет расторжение договоров

Бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте возглавил одну из сильнейших столичных школ. Теперь ему предстоит решать болезненную задачу: уволить ряд педагогов без С1 и найти им замену. Как это сделать?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире новый директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, бывший вице-мэр столицы Андрей Канте

Выдержки из беседы:

– К 1 сентября вам придется найти одних учителей и уволить других. Вы готовы к решению этой задачи?

– Мое пребывание в столичной мэрии закончилось налету. Уйти сейчас из системы образования – это неприемлемый для меня шаг. Безответственно было бы уходить в период подготовки перехода на эстонский язык обучения. Надеюсь внести свой вклад в развитие Тынисмяэской реальной школы и в систему образования Таллинна в целом.

– Вы готовы к жестким действиям?

– Закон предписывает необходимость изменений. Начиная с 1 августа работать в школе и детсадах не смогут те учителя, которые уже сейчас не соответствуют квалификационным требованиям по языку. На самом деле это делает нас всех заложниками реформы.

Закон – негибок. Я считаю, что это ставит под угрозу сам переход на эстонский язык обучения – в том случае, если из системы сразу выпадет такое количество педагогов: в Таллинне порядка 400 учителей не соответствуют требованиям (из 3500 педагоговприм.ред.). Это высококвалифицированные педагоги, работники вспомогательных служб, логопеды, психологи, социальные педагоги, которые, по сути, будут еще продолжать работать на русском языке не менее 6 лет. Они востребованы как специалисты, но не имеют нужных языковых категорий.

Из 47 логопедов таллиннских детских садов – далеко не все имеют категорию С1. Их перспектива остаться на работе – под большим вопросом.

– Есть ли у этих людей хоть малейшая надежда на то, что увольнения будут отсрочены?

– Если опираться на нынешний Закон об основной школе и гимназии, ни один руководитель никоим образом не сможет продлить договор с учителем в прежнем статусе. Скорее всего, 1 августа придется расторгнуть эти договоры.

С другой стороны, непозволительно исходить из того, что все эти учителя и работники вспомогательных служб выпадут из этой системы. Это поставит под угрозу переход на эстонский язык обучения в 1-х и 4-х классах: преподавать будет просто некому.

Правительству так или иначе придется решить этот вопрос, поскольку только в их компетенции своим постановлением или изменением закона оставить этих людей на работе и позволить им дальше изучать язык. Таллинн вкладывает много средств и ресурсов в то, чтобы учителя остались в системе.

– К началу августа можно ожидать каких-то сигналов от правительства?

– Считаю, что другого варианта нет. По всей Эстонии порядка 1800 учителей не соответствуют языковым требованиям. Это немыслимое количество. Заменить их не представляется возможным.

– Пока педагогов не хватает даже на 1 и 4 классы?

– Здесь я настроен достаточно оптимистично. Предложенные Таллинном и государством меры поддержки позволят справиться с переходом на первом этапе и идти с реформой дальше. Пик кадрового голода придется на 2025–26 учебный год.

Нужно бороться за каждого учителя, что я и намерен делать в новой роли.

– Насколько наши педагоги активны в изучении эстонского языка?

– Проект языковой мобильности хорошо себя зарекомендовал в Таллинне и будет продолжен новыми властями. Курсы организуются уже с 2019 года и сейчас пользуются популярностью. Учителя язык учат.

Преподавание на эстонском – это несомненно вызов для учителя. Можно быть большим профессионалом своего дела, преподавая на родном языке, но работать в новых условиях – это совсем другое. Учителю нужно будет быть не только предметником, но и учителем языка. Здесь педагогам понадобится и психологическая, и менторская поддержка. Это показывает и опыт Латвии.

– Не выльется ли этот процесс в преподавание для галочки?

– В условиях дефицита ресурсов это действительно может произойти, но усилиями всех сторон этого нужно избежать. Если преподавание на эстонском языке будет вестись для галочки, то проиграют все. Общество в целом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: увольнение учителей и поиск новых – как решит задачу Андрей Канте?
Студия Postimees: увольнение учителей и поиск новых – как решит задачу Андрей Канте? Фото: Tairo Lutter
  • Где найти учителей-предметников с категорией С1?
  • Есть ли дефицит кадров в Тынисмяэской реальной школе?
  • Сколько педагогов оказались на грани увольнения? 
  • Как поступят с учителями, чьи дипломы устарели?
  • Каким видит будущее школы новый директор?
  • Каковы планы Андрея Канте относительно сотрудничества с центристами в Таллиннском горсобрании? 
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