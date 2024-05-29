Готов или нет? Бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте возглавил одну из сильнейших столичных школ. Теперь ему предстоит решать болезненную задачу: уволить ряд педагогов без С1 и найти им замену. Как это сделать?
Студия Postimees: увольнение учителей и поиск новых – как решит задачу Андрей Канте?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, бывший вице-мэр столицы Андрей Канте. Следите за эфиром в 13:00!
- Где найти учителей-предметников с категорией С1?
- Есть ли дефицит кадров в Тынисмяэской реальной школе?
- Сколько педагогов оказались на грани увольнения?
- Как поступят с учителями, чьи дипломы устарели?
- Каким видит будущее школы новый директор?
- Каковы планы Андрея Канте относительно сотрудничества с центристами в Таллиннском горсобрании?