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Студия Postimees: увольнение учителей и поиск новых – как решит задачу Андрей Канте?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Готов или нет? Бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте возглавил одну из сильнейших столичных школ. Теперь ему предстоит решать болезненную задачу: уволить ряд педагогов без С1 и найти им замену. Как это сделать?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, бывший вице-мэр столицы Андрей Канте. Следите за эфиром в 13:00!

  • Где найти учителей-предметников с категорией С1?
  • Есть ли дефицит кадров в Тынисмяэской реальной школе?
  • Сколько педагогов оказались на грани увольнения? 
  • Как поступят с учителями, чьи дипломы устарели?
  • Каким видит будущее школы новый директор?
  • Каковы планы Андрея Канте относительно сотрудничества с центристами в Таллиннском горсобрании? 
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