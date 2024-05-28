Во вторник, 28 мая, днем в национальном парке Соомаа произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
ФОТО ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
В полиции сообщили, что в 16:29 в деревне Типу произошло ДТП. На 18-м километре дороги Кыпу-Тырамаа-Йыэсуу автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся через крышу.
В пресс-службе полиции сообщили, что водитель был трезв и у него есть водительские права.
67-летний водитель и 70-летняя пассажирка на машине скорой помощи были доставлены в больницу.