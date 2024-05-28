ФОТО Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека

В полиции сообщили, что в 16:29 в деревне Типу произошло ДТП. На 18-м километре дороги Кыпу-Тырамаа-Йыэсуу автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся через крышу.

В пресс-службе полиции сообщили, что водитель был трезв и у него есть водительские права.

67-летний водитель и 70-летняя пассажирка на машине скорой помощи были доставлены в больницу.