Департамент внес в черный список магазин, продающий товары для здоровья

В интернет-магазине, принадлежащем продавцу, расположенному по адресу https://medifum.ee, представлен широкий ассортимент товаров для здоровья. С начала года на продавца поступило в общей сложности 26 жалоб.

Продавец не решает и не удовлетворяет претензии потребителей и не выполняет решения Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб, поэтому на основании трех заявлений он был внесен в список продавцов, не выполняющих решения Комиссии (так называемый «черный список»).

Жалобы, переданные в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб, касаются недоставки товаров и невозврата денег, когда потребитель отказался от договора и пожелал отменить покупку. Продавец не публиковал на своем сайте никакой информации о том, что существуют проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.

Департамент обратился к продавцу за разъяснениями и начал производство о надзоре. Продавец перестал отвечать департаменту в рамках производства Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб и не желает разрешать жалобы потребителей в добровольном порядке.

Если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель может отказаться от договора. Заявление об отказе от договора может быть отправлено, например, по электронной почте. Поскольку продавец может выполнить обязательство с помощью банковского перевода, что занимает очень мало времени, задержка более чем на несколько дней не оправдана.

Департамент советует потребителям ознакомиться с проблемами, связанными с данным предприятием, и полностью взвесить риски, прежде чем делать заказ на сайте https://medifum.ee/.

TTJA имеет право информировать общественность с целью предотвращения риска, сообщать о предполагаемых рисках, опасности или нарушения порядка, чтобы потребители могли принимать обоснованные и взвешенные решения о покупке.